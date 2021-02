AstraZeneca wirkt nur zu zehn Prozent bei Südafrika-Mutante

Das am stärksten von der Coronakrise betroffene Land des Kontinents stoppt das Impfprogramm wegen bedingter Wirksamkeit.

Cyril Ramaphosa war voller Hoffnung, das Blatt zu wenden, als Südafrikas Präsident mit seinem Vize und dem Gesundheitsminister am 1. Februar am Flughafen in Johannesburg die erste Lieferung des Impfstoffs des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca in Empfang nahm. Südafrikas Fernsehen übertrug die Landung des Flugzeugs live, das die wertvolle Fracht von einer Million Dosen enthielt. Die erste Tranche war für das Gesundheitspersonal bestimmt, die allerdings nicht ausreicht für die Hunderttausenden Mitarbeiter.