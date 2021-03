An der Börse herrscht derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Diesen drei Aktien aber trauen Experten in jedem Fall starkes Wachstum zu. Und mit etwas Risikobereitschaft könnte man auch in Afrika bald Geld machen.

„Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen", heißt es in einem Sprichwort, das auf Johann Wolfgang Goethe zurückgeht. Zutreffend ist es derzeit auch für die Börsen. Da markiert ein US-Index um den anderen ein Rekordhoch ums andere und selbst der lange fußmarode deutsche Dax steht so hoch wie noch nie: Und dennoch fühlen sich Beteiligte und Beobachter nicht so ganz wohl dabei.

Der Schock über die zuletzt aus Angst vor der Inflation gestiegenen Anleiherenditen, die eine Flucht aus Aktien auslösen würden, sitzt den Anlegern in den Gliedern. Und weil nach einer Beruhigung der Lage die Aktien wieder angezogen haben, beunruhigt nun ihre abermals hohe Bewertung.

Zur zwischenzeitlich positiven Stimmung hatte neben der Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung nach der Coronakrise EZB-Chefin Christine Lagarde beigetragen. Sie machte am Donnerstag klar, dass die ultralockere Geldpolitik nicht beendet werde, sondern bei den Anleihekäufen sogar nochmals ein Gang zugelegt würde. Damit wird weiter viel Geld in Aktien fließen.

Das tut es demnächst auch von anderer Seite. Eine Umfrage der Deutschen Bank unter 430 Privatanlegern im vorigen Monat ergab nämlich, dass diese im Schnitt 37 Prozent der neuen US-Fördergelder in Aktien investieren wollen. Das insgesamt 1,9 Billionen Dollar große Förderpaket wurde diese Woche abgesegnet, im März sollten 1.400 Dollar an fast jeden US-Bürger ausbezahlt werden. Einige Dutzend Milliarden werden also in Aktien landen, vielleicht bis zu 150 Milliarden.

Gut möglich also, dass das die Börsen weiter antreibt und auch wieder ähnliche Aktien davon profitieren wie bei den vorjährigen Hilfspaketen. Gleichzeitig aber treibt die Anleger die Frage um, wie die US-Notenbank Fed agiert. Es wird von der Formulierung abhängen, wenn Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch nach Beratungen vor die Medien tritt. Powell hat zwar im Vorfeld klargestellt, dass er die für den Markt so entscheidenden Anleihekäufe nicht zurückfahren werde. Aber der Markt ist verwöhnt und unruhig und will daher das, was er zu hören wünscht, fast neurotisch täglich wiederholt gesagt bekommen. Wiederholt hier besprochen haben möchten wir eine spezielle Aktie:

Und zwar die des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen (ISIN: NL0012969182). Das relativ junge Börsenunternehmen ist ein führender Player in der modernen europäischen Fintechindustrie und hat sowohl von der Coronakrise als auch vom schändlichen Zusammenbruch des Konkurrenten Wirecard profitiert. Seit unserer letzten Besprechung im November liegt das Papier um 22 Prozent im Plus – trotz der jüngsten Korrektur bei Techwerten. Diese könnte eine Gelegenheit zum Einstieg sein. Goldman Sachs hat noch vor der Korrektur sein „Conviction Buy“ bestätigt und das Kursziel auf 2.800 Euro erhöht. Vom jetzigen Niveau aus wären das knapp 50 Prozent.

Ähnliches Potenzial geben Analysten dem Papier der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508). Seit dem Absturz zur Jahrtausendwende ein Trauerspiel, scheint die Aktie nun nach oben auszubrechen. Hat etwas gedauert, obwohl – wie hier Ende 2020 beschrieben – es Analysten wie die Spatzen von den Dächern pfiffen. Mit dem Rückenwind von der US-Tochter und einer hohen Dividendenrendite kann das Papier ein unaufgeregter Gewinnbringer werden.

Angetan sind Experten von der chinesischen Xinyi Solar (ISIN: KYG9829N1025). Der Spezialist für Solaranlagen hat im Vorjahr sein Ergebnis um 89 Prozent gesteigert. Die Aktie dürfte nach der jetzigen Tech-Korrektur, die auch den Solarbereich erfasst hat, den Boden gefunden haben. Solar bleibt ein Trend. JP Morgan sieht über 60 Prozent Potenzial für die Aktie.

Der heute 93-jährige Harry Markowitz, Begründer der modernen Portfoliotheorie, meint, dass das Hinzufügen einer hochvolatilen Anlageklasse dem Gesamtdepot mehr Stabilität bringen kann. Dafür kann man im Moment gewiss Bitcoin hernehmen. Eine sehr heiße Spekulation mit etwas Spielgeld ist aber auch mit der Aktie von Jumia Technologies (ISIN: US48138M1053) möglich. Die „afrikanische Amazon“, wie sie genannt wird, vereinigt Megatrends wie E-Commerce oder Essenszustellung auf dem heißen Kontinent. Gewinne schreibt das Unternehmen noch nicht. Mit der volatilen Aktie sind schnell welche möglich, Verluste aber auch.





Die Besprechung von Wertpapieren und Investments auf dieser Seite ersetzt keine professionelle Beratung und ist nicht als Kaufempfehlung zu betrachten. „Die Presse“ übernimmt keine Haftung für die künftige Kursentwicklung.

eduard.steiner@diepresse.com

diepresse.com/money