Die Gelassenheit des Heinz Faßmann in der „ZiB 2“

Wie sollen die Schritte für einen sicheren Schulstart im Herbst konkret aussehen? Das werde er in zwei Wochen verkünden, verspricht der Bildungsminister - rund sechs Wochen vor Schulbeginn.

Die Sätze, die Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstagabend in der „ZiB 2“ sagte, erinnerten dann doch stark an jene aus dem Vorjahr. So hatte er im ersten Pandemiesommer gemeint, man „evaluiere“ die Situation; und: „Die Schulen bleiben so lange wie möglich offen.“ Am Ende trat die „Ultima Ratio“ dann damals doch ein.