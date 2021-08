Grüner Landesrat: Afghanistankurs der ÖVP "eine Schande"

Die europäischen Staaten sollten sich gemeinsam daran machen, gefährdete Gruppen „aktiv aus Afghanistan herauszuholen", sagt Johannes Rauch und stellt sich damit gegen den Koalitionspartner.

Sollen besonders schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan in Österreich aufgenommen werden? Diese Frage spaltet derzeit die Regierung. Während die ÖVP an ihrer Linie festhält und der zusätzlichen Aufnahme von Flüchtlinge aus Afghanistan eine klare Absage erteilt, gibt sich der grüne Koalitionspartner in Wien zurückhaltend, was offene Kritik am Koalitionspartner betrifft.

Die Kritik aus den grünen Landesparteien wird allerdings lauter. Zuletzt meldete sich Landesrat Johannes Rauch (Grüne) aus Vorarlberg zu Wort. Die Haltung der Kanzlerpartei sei „eine Schande“, sagte er im Ö1-"Morgenjournal“. Er habe eine gewisse Erfahrung mit anstehenden Parteitagen und Landtagswahlen, meinte er mit Blick auf die Oberösterreich-Wahl am 26. September, und wisse, dass man „Geräusche macht und klappert“. Die Art und Weise, wie dies nun aber geschehe „in Sachen Afghanistan, das ist jenseitig, zurückzuweisen, und eine Schande“, so Rauch, der nach mehr als 24 Jahren an der Spitze der Vorarlberger Grünen im Sommer den Parteivorsitz abgegeben hat.

Warum man diese klaren Worte nicht von der Parteispitze höre, wird er gefragt. „Ich weiß, dass es vonseiten Werner Kogler auch so gesehen wird“, antwortete Rauch, „und ich weiß auch, dass es intern in dieser Deutlichkeit angesprochen wird.“ Wie sehr es denn unter der Oberfläche der Partei brodle? Man brauche ebene eine gewisse Hitzebeständigkeit, wenn man sich in der Küche befindet, so der Landesrat. Und weiter: „Wir haben gewusst, mit wem wir uns in eine Koalition begeben. Was wir tun, ist, bestmöglich dagegenzuhalten“.

Jetzt ginge es darum, besonders schutzbedürftigen Menschen zu helfen. „Das heißt", präzisierte er, „in einem solidarischen Akt der europäischen Staaten gemeinsam die Verantwortung wahrzunehmen und besonders gefährdete Gruppen aktiv herauszuholen." Etwa Frauen, Frauenrechtlerinnen oder Menschen, die sich für eine faire Gerichtsbarkeit eingesetzt oder Übersetzungsarbeiten geleistet haben.

(bsch)