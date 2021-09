Ein Selfie und vier Filter: Wie weichgespült ist Politik?

FDP und Grüne sondieren in Deutschland ihre Möglichkeiten zusammenzuarbeiten. Das soll auch ein Bild zeigen, das alle vier Gesprächsteilnehmer mit gleichem Text auf Instagram posteten - und doch wählte jeder einen anderen Filter.

Nach der deutschen Bundestagswahl haben die Spitzen von Grünen und FDP schon am Dienstagabend erste Vorgespräche über eine gemeinsame Regierungsbeteiligung geführt. Das kam für manchen Politikbeobachter überraschend. Grüne und Liberale könnten sowohl eine Ampelkoalition mit der SPD als auch ein Bündnis mit der Union eingehen. Ebenso überraschend: die Wahl der Kommunikation über die Gespräche, nämlich Instagram.

Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck trafen sich mit FDP-Chef Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing. Alle vier posteten auf Instagram dasselbe Selfie und schrieben dazu: "Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten."

Spitzfindige Beobachter sahen allerdings die kleine Lücke der „Message Control“, wie man in Österreich sagen würde. Text und Bild waren gleich, doch jeder der vier Politiker (bzw. deren Social-Media-Teams) wählte einen anderen Filter, wie das Jugendnetzwerk „funk“ von ARD und ZDF feststellte.

Die Frage, wer den besten Filter benutzt, erübrigt sich. Was den Usern am ehesten auffällt: Der Grüne Vizechef Robert Habeck habe sich für die natürlichste Farbgebung und wenigste Weichzeichnung entschieden. Noch eine Kleinigkeit hat Habeck anders gemacht. Alle geposteten Bilder außer seinem sind quadratisch. Auch das lässt Interpretationsspielraum, wie ein Twitter-Nutzer beweist: "Habeck ist der einzige, der weiß, wie man auf Instagram rechteckige statt quadratische Bilder postet. Neuer Digitalminister!"

Außerdem weckt das Quartett eindeutige Band-Assoziationen: "25 Jahre nach ihrem Megahit "Das Beste": So sehen die Stars von Silbermond heute aus", schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer meint: "das abba comeback sieht gut aus". Eine Nutzerin lässt Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing sogar wirklich singen und zwar "We are Family" von Sister Sledge, 15 Sekunden lang bewegen die vier in dem Fake ihre Münder und wippen ihre Köpfe im Takt.

Und auch die Klassiker liefen am Mittwochfrüh auf Twitter rauf und runter - Fotos, in denen alle Vier 25 Jahre älter wirken oder verschiedene Face Filter, also zum Beispiel eine Faschingsmaske in Baerbocks Gesicht. Das vermutete Ziel der Gespräche von Grünen und FDP - dass keiner mehr an ihnen vorbeikommt - ist also zumindest im Netz erstmal gelungen.

Erklärtes Ziel von Grünen und FDP ist die Einigung auf Grundlinien einer politischen Zusammenarbeit, die als Voraussetzung für einen "Neustart" der Regierungspolitik in Deutschland dienen soll. Erst später wollen beide mit der Partei eines möglichen Kanzlers sprechen. Als wahrscheinlich gelten zuerst Gespräche mit der SPD, die bei der Wahl am vergangenen Sonntag die meisten Stimmen bekommen hatte.

(Red./Ag.)