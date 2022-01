Wohin die Panzer im Osten rollen könnten

Drucken

Hauptbild • Russische Panzereinheit mit T-72 jüngst bei Übungen nahe Rostow am Don in der Nähe des Donbass. • REUTERS

Die Gefahr eines Krieges durch eine russische Aktion in der Ukraine scheint enorm. So einfach ist die Sache für Moskau aber nicht.

Mehr als 100.000 Soldaten mit Panzern, Geschützen, Hubschraubern etc. habe Russland nahe der Ukraine auffahren lassen, heißt es im Westen seit Wochen. Dort und in der Ukraine wird eine Militäraktion befürchtet, die sich zum Großangriff ausweiten könnte. Die Nervosität ist enorm. Doch sind 100.000 Mann bei so einem riesigen Operationsgebiet viel? Wie ist die Kräftebalance? Welche Szenarien nimmt man an? Hier einige Antwortversuche.

Kräfteverhältnisse

„Im engeren Raum um die Ukraine sind immer etwa 85.000 bis 90.000 russische Soldaten“, sagt John D. Williams, militärischer Analyst beim US-Thinktank Rand Corporation und pensionierter Oberst des Marine Corps, zur „Presse“. Aktuell seien es durch Verstärkungen wohl mindestens 125.000.

Tatsächlich stehen östlich der Ukraine seit Jahren die Verbände der 20. Armee (Hauptquartier Woronesch) und 8. Armee (Nowotscherkassk nahe Rostow), im Südosten Teile der 49. Armee (Stawropol), indes teilweise bis zu 300 Kilometer entfernt von der Grenze. Dieser Grenze haben sich weitere Elemente jener Armeen nun aber genähert. Im Süden, auf der Krim, sind die Land-, See- und Luftkräfte der Schwarzmeerflotte. Alles gesamt ergibt grob 85.000 Mann.