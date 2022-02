Die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit hält an der Impfpflicht fest, nachdem sich mehrere Landeshauptleute von ihr distanziert haben. Es sei wichtig, „Linie zu halten“ und „beschlossene Dinge umzusetzen“.

Braucht es die Impfpflicht überhaupt? Diese Frage stellen derzeit einige Ländervertreter in den Raum und distanzieren sich damit öffentlich vom Gesetz, das gerade erst in Kraft getreten ist - und für das sie selbst eingetreten waren. Anders die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit und Leiterin der Gecko-Kommission, Katharina Reich. Sie verteidigte die Impfpflicht am Freitag. Es brauche sie, um „kontinuierlich am Ball zu bleiben“: "Ich glaube, dass es gut ist, hier Linie zu halten und beschlossene Dinge durchzuziehen", sagte Reich am Freitag bei einem Online-Pressegespräch des Landes Steiermark.

Man dürfe laut Reich "den Zug zum Tor nicht verlieren, nur weil wir Erleichterungen vor uns haben.“ Vereinbarte Dinge umzusetzen, würde der Bevölkerung Verlässlichkeit vermitteln, sagte sie. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hatte sich, anders als einige seiner Kollegen aus den Bundesländern, am Donnerstag für die Impfpflicht ausgesprochen. Er habe sie immer gefordert, sagte er. Sie komme zwar zweifellos zu spät, aber es sei gut, dass sie komme. „Man kann nicht ein Gesetz schaffen und dann schaffen wir es gleich wieder ab."

Für den Herbst vorbereiten - auch mit dem vierten Stich

Unterstützung kam am Freitag auch von der steirischen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP): "Die Impfpflicht ist notwendig, weil wir auf den Herbst gut vorbereitet sein müssen." Das sei der Politik ja vorgeworfen worden, im vergangenen Jahr sozusagen in den Sommerschlaf gegangen zu sein. Man habe die Omikron-Welle ganz gut überstanden, auch weil man in der Steiermark so gut durchgeimpft sei.

Katharina Reich bekräftigte, dass es eine vierte Impfung brauchen werde. Dieser werde „unser Schlüssel" sein, um in die nächste heikle, nämlich die kühlere Saison zu starten. Mit der Impfung könne man sich vor weiteren Coronawellen schützen, die in der kalten Jahreszeit möglicherweise auf uns zukommen werden. Als richtigen Zeitpunkt für den vierten Stich gab Reich den Sommer an. Dies sei „ja auch Reisezeit“, so Reich. „Wir müssen den Sommer nützen, damit wir Ende September fertig mit Impfen sind, spätestens Mitte Oktober, aber das ist fast schon zu spät."

Die Gecko-Leiterin kündigte außerdem weitere Impfkampagnen an. Dies liege bei der Gecko, seit Februar sei da auch eine neue Agentur dabei, um eine neue Kampagne aufzusetzen. "Diese wird viel zielgruppengerichteter sein", so Reich. Gespielt werde diese auch auf allen möglichen Social Media-Kanälen und auf spezifischen Medien, die "in unserem Alltag nicht so präsent sind", sagte die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit.

(APA/Red.)