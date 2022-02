Putins nukleare Drohung

Kiew und Moskau wollen verhandeln. Zugleich versetzt der russische Präsident, Wladimir Putin, die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft.

Kiew/Wien. Am vierten Tag von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ging ein Befehl von Wladimir Putin um die Welt. Inmitten der größten Ost-West-Spannungen seit Jahrzehnten zündete der Kreml-Chef die nächste Eskalationsstufe. Putin ordnete an, die atomaren Streitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft zu versetzen. Russland verfügt über das größte Nukleararsenal des Planeten.



Der Kriegsherr in Moskau stellte den Befehl als Antwort auf die harten Sanktionen des Westens dar und auf „aggressive Äußerungen“ führender Nato-Länder. Ins Detail ging er nicht. Ganz sicher hatte Putin mit seinem Angriffskrieg eine Sanktionswelle gegen Russland ausgelöst und auch eine 180-Grad-Wende, eine Zeitenwende, in der deutschen Sicherheitspolitik.

Nato: „Gefährliche Rhetorik“

Putin hatte dem Westen schon zu Beginn seines Überfalls auf die Ukraine implizit mit Nuklearwaffen gedroht, sollte er sich einmischen. Nato-General Jens Stoltenberg klang am Sonntag hörbar besorgt. Der Norweger bezeichnete Putins „gefährliche Rhetorik“ als „unverantwortlich“. Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, sah in Putins Vorgehen das immer gleiche Muster: Der Kreml-Chef konstruiere Gefahren, die es nicht gebe, um damit eine russische Aggression zu rechtfertigen. Gegenmaßnahmen kündigte Washington zunächst zwar nicht an, ein Regierungsbeamter sagte aber der Nachrichtenagentur Reuters, Putins Schritt könnte diese Weltkrise noch „viel, viel gefährlicher“ machen, falls es auf einer Seite zu einer Fehleinschätzung komme.



Während die Welt über Putins Drohung spekulierte, wurde in Belarus die nukleare Drohkulisse möglicherweise langfristig dramatisch umgebaut. Der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko wollte in einem Referendum den Verzicht seines Landes auf die Stationierung von Atomwaffen aus der Verfassung streichen lassen.



Seit 2020, seit den heftigen Protesten in Minsk, war Belarus zum Vasallenstaat Russlands geschrumpft. Der ukrainische Nachbar im Nordwesten ist Aufmarschgebiet russischer Truppen und Abschussrampe für russische Raketen. Aber just dort, in Gomel, Belarus, wollte Russland mit Kiew verhandeln. Die Regierung lehnte ab.



Am Sonntagnachmittag gab es dann die nächste Wende: Wolodymyr Selenskij, seit vier Jahren ukrainischer Präsident und seit drei Tagen Nationalheld in olivgrünem T-Shirt, stimmte Verhandlungen mit Russland zu. Sie sollten „ohne Vorbedingungen“ geführt werden. Details gab es nicht. Jedenfalls sollten sich die Delegationen nicht in Gomel, aber doch im ukrainisch-belarussischen Grenzgebiet treffen. Genauer am Fluss Prypjat, der in die Ukraine und dort bald durch Tschernobyl fließt.