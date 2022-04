Karmasin gegen Kronzeugenstatus für Sabine B.

Die Ex-Ministerin leitet rechtliche Schritte gegen ihre frühere Vertraute und Mitbeschuldigte ein.

In der ÖVP-Umfragenaffäre entwickelt sich nun ein Match unter den Beschuldigten: Die frühere Familienministerin Sophie Karmasin hat sich dagegen gewandt, dass die mitbeschuldigte Meinungsforscherin Sabine B. von der Staatsanwaltschaft den Kronzeugenstatus zuerkannt erhält. In einem achtseitigen Schreiben argumentieren die Anwälte von Karmasin, dass die Voraussetzungen für die Kronzeugenregelung nicht vorliegen würden.

Bei der Affäre geht es um Umfragen, die laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vom Finanzministerium beauftragt wurden, aber im Interesse der ÖVP bzw. des späteren Parteichefs Sebastian Kurz lagen. Die Behörde wirft etlichen Beschuldigten Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit vor.

Im Zentrum der Affäre steht unter anderem die Meinungsforscherin B.: Sie hat die Umfragen erstellt und falsche Rechnungen ans Finanzministerium gerichtet. Im Herbst des Vorjahres wurde sie festgenommen, weil sie im Umfeld einer Hausdurchsuchung versucht haben soll, Unterlagen zu vernichten. Im Zuge der Vernehmungen bot sich B. dann als Kronzeugin an und belastete ihre frühere Arbeitgeberin, Ex-Ministerin Sophie Karmasin, schwer - und zwar mit Vorwürfen, die über den anfänglichen Verdacht der Staatsanwaltschaft hinaus gingen: Karmasin habe nicht nur in ihrer Zeit als Ministerin den Deal mit dem Finanzministerium eingefädelt und dafür eine Provision von 20 Prozent der Auftragssumme erhalten, sondern auch nach ihrer politischen Karriere in mehreren Fällen ein Kartell gebildet: Für Aufträge von Ministerien hatten B. und eine weitere Meinungsforscherin höhere Vergleichsangebote gelegt, damit Karmasin den Auftrag erhält.

Wenn B. der Kronzeugenstatus zuerkannt wird - was noch offen ist - würde sie eine geringere Strafe erhalten oder mit einer Diversion davonkommen. Dagegen argumentieren nun die Anwälte von Karmasin: Die Voraussetzungen für einen Kronzeugenstatus sei nicht gegeben, sagen sie. Denn dafür müsste laut Gesetz der Kronzeuge freiwillig an die Staatsanwaltschaft herantreten und er dürfte noch nicht Beschuldigtenstatus haben. Beides sei bei B. eindeutig nicht der Fall.

Auch dass B. der WKStA Neues erzählt hat, und dafür den Kronzeugenstatus erhalten könnte, akzeptieren die Anwälte nicht: Man könne die Faktenkomplexe nicht trennen. Auch ein reumütiges Geständnis von B. - das ist eine weitere Voraussetzung - liege nicht vor. B. habe ihren Tatbeitrag relativiert. Karmasins Anwälte beantragen daher, den Kronzeugenstatus nicht zu gewähren. Die Entscheidung liegt bei der WKStA.