Rohöl konnte bald empfindlich teurer werden. Nicht nur russisches Öl fehlt am Weltmarkt, auch im Irak und in Libyen gibt es Probleme bei der Förderung.

Bank-of-America-Experte Hauner fürchtet einen Ölpreis von 140 Dollar. Die Abhängigkeit der Schwellenländer von Großmächten sei hoch wie im Kalten Krieg.

Die Presse: Sri Lanka versinkt im Chaos, der Staat ist de facto bankrott. Und einige Schwellenländer sind an der Kippe zum Zahlungsausfall. Was braut sich da gerade zusammen?

David Hauner: Es ist tatsächlich eine große Krise. Auslöser sind natürlich in erster Linie die hohen Energiepreise. Die schwachen Währungen in diesen Ländern verschärfen die Situation zusätzlich, weil Importe für sie noch teurer werden. Die hohen Öl- und Gaspreise sind natürlich vor allem dem Krieg in der Ukraine geschuldet, aber nicht nur. Es wurde in den vergangenen Jahren auch sehr wenig in die Öl- und Gasförderung investiert. Es gibt auf der ganzen Welt keine Überschusskapazitäten. Und es gibt ja nicht nur weniger Öl aus Russland. Auch im Irak und in Libyen gibt es massive Probleme bei der Ölproduktion.

Das bedeutet?

Das wird möglicherweise zu einem weiteren Anstieg der Energiepreise führen. Wir sind also besorgt, dass es noch schlimmer werden könnte. Denn Energiepreise haben ja auch einen großen Einfluss auf die Nahrungsmittelpreise. Hinzu kommt Trockenheit in einigen Teilen der Welt. Das führt zu hoher Inflation. Und am Beispiel von Sri Lanka sieht man, welchen sozialen Sprengstoff diese Entwicklung birgt.