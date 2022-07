Wie „Milch und Honig“ fließen

Nach „Ochs im Glas“ und „Fisch Ahoi“ sind Ingo Pertramer, Florian Holzer und Thomas Nowak wieder am Werken, diesmal mit „Milch und Honig“.

Ein alter Bauernhof im Kamptal, das Dach mit Moos bewachsen, die Erde feucht vom Gewitter vergangene Nacht. Im Hof ein schattenspendender Nussbaum, im hinteren Teil laufen die Hühner herum. Diese idyllische Kulisse ist aufmerksamen Fernsehzuschauern vielleicht noch aus „Ochs im Glas“ oder „Fisch Ahoi“ im Gedächtnis geblieben. Wenn Fotograf Ingo Pertramer, Restaurantkritiker Florian Holzer und Künstler Thomas Nowak zum dritten Mal auf dem Hof zusammenkommen, sollen diesmal – passend zur Idylle – „Milch und Honig“ fließen.



2014 haben die drei Hobbyköche einen Ochsen „nose to tail“ zerlegt und in 1500 Gläser eingerext, vier Jahre darauf heimische Süßwasserfische gefangen und in Dosen konserviert, nun rauben sie einem Bienenstock den Honig und einer Milchkuh ihr Kalb. Denn der idyllische Name trügt. Obwohl die Produktion von Milch und Honig – anders als bei Fleisch und Fisch – ohne das Töten eines Tiers auskommt –, steht die Trennung von Kalb und Mutterkuh, sei es in der Großindustrie, sei es beim Demeterbetrieb, dem Leid der Fleischindustrie um nichts nach. „Es geht eigentlich immer ums Wegnehmen. Den Bienen nehmen wir den Honig weg, der Kuh das Kalb. Nur so gibt sie überhaupt Milch, dann nehmen wir ihr die weg“, erklärt Pertramer gegenüber der „Presse“ bei einem Besuch am Set.