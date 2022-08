Alles anders in Alpbach: Wieso dieser radikale Umbau, Andreas Treichl?

Das Congress Centrum in Alpbach ist das Gleiche, aber die Blickwinkel und Perspektiven werden dieses Jahr ganz andere sein. Versprechen die Veranstalter des EFA22.

Heute wird das 77. Europäische Forum Alpbach eröffnet. Präsident Andreas Treichl spricht im Podcast darüber, was Besucher erwartet und wie er Kritik im Vorfeld kontert. Er will das Forum für die Jungen öffnen und was ganz Neues wagen.

„Was in Alpbach wichtig wird“. Das tägliche Kongress-Journal.

Ab 22. August, jeden Morgen um 6 Uhr Früh.

Abrufbar unter DiePresse.com/Alpbach2022

Der „Presse"-Podcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.

Der Podcast „Was in Alpbach wichtig wird" wurde entwickelt von Anna-Maria Wallner und Georg Gfrerer von Audio Funnel (Schnitt und Mischung). Stimme: Michael Köppel.



Zu hören ist der Podcast auf DiePresse.com/Alpbach

