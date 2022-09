Kampagne zur vierten Impfung: Wien geht erneut eigenen Weg

Die Botschaft der neuen Sujets lautet, dass die vierte Impfung vor Long Covid schützt und die Rückkehr zur Normalität ermöglicht. Auch bundesweit startet eine neue Kampagne.

„Impfen dauert nur eine Sekunde. Long Covid dauert Jahre.“ Mit dieser Kernaussage, die ab sofort bis Mitte November auf zahlreichen Plakaten in ganz Wien zu sehen ist, will die Stadt die Impfbereitschaft in der Bevölkerung erhöhen.

Im Vordergrund der neuen Kampagne steht somit nicht das Verhindern einer akuten Infektion, sondern die – mit geringem Aufwand – Vermeidung von physischen und psychischen Langzeitfolgen, die Monate und Jahre dauern können. Beworben wird dabei insbesondere die vierte Impfung, also die erste Auffrischung – denn bekanntlich besteht eine vollständige Grundimmunisierung aus drei Verabreichungen.