Italien wählt am Sonntag und die Römerin Giorgia Meloni liegt in allen Umfragen vorne. Damit könnte das Land demnächst von einer rechtsaußen Partei regiert werden. Warum ist der Erfolg von Meloni so groß und warum kann sie auch in der Mitte punkten? Das bespricht in dieser Folge Christine Mayrhofer mit Außenpolitik-Redakteurin Susanna Bastaroli.

Gast: Susanna Bastaroli

Host: Eva Winroither/Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: La Repubblica