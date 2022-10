Am 45. Tag im Amt: Britische Premierministerin Truss tritt zurück

Nach wenigen Wochen im Amt verkündet Liz Truss ihren Rückzug von der Regierungsspitze. Die Wahl ihres Nachfolgers soll innerhalb einer Woche abgeschlossen sein.

Die britische Premierministerin Liz Truss hat am Donnerstagnachmittag vor ihrem Amtssitz, der Downing Street Nummer 10 in London, ihren Rückzug angekündigt. Es war zu diesem Zeitpunkt ihr 45. Tag im Amt. Sie habe bereits König Charles III. über ihren Rückzug informiert.

Am Vortag hatte sie im Parlament noch beteuert: "I am a fighter and not a quitter“ - in etwa: „Ich bin eine Kämpferin, keine Aufgeberin“.

Truss sei mit ihrer Vision einer Niedrigsteuer-Politik ins Amt gekommen. Sie habe erkannt, dass sie diesen Auftrag in der derzeitigen Situation nicht erfüllen ("deliver") könne. Man habe sich in der Partei geeinigt, dass die Wahl des neuen Parteichefs - und damit Premierministers - innerhalb der nächsten Woche abgeschlossen sein soll. Truss werde Premierministerin bleiben, bis ein Nachfolger feststehe, sagte sie bei ihrem kurzen Statement vor ihrem Amtssitz. „Dadurch wird sichergestellt, dass wir unsere Haushaltspläne einhalten und die wirtschaftliche Stabilität und nationale Sicherheit unseres Landes aufrechterhalten können“, sagte Truss.

Das britische Pfund wertete nach der Ankündigung auf: Der Kurs legte um knapp ein Prozent zum Dollar zu. Der britische Aktienmarkt legte ebenfalls um etwa ein Prozent zu.

Hunt winkt ab

Ein möglicher Kandidat hat bereits abgewunken. Der jüngst zum Finanzminister aufgestiegene Jeremy Hunt wolle sich nicht um das Amt des Tory-Parteichefs bewerben. Hunt hatte den extremen Steuer-Kurs der Regierung nach dem Rücktritt von Finanzminister Kwasi Karteng rückgängig gemacht.

Die Premierministerin ist seit Mittwoch weiter in Bedrängnis, nachdem zuerst Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten war und es dann bei einer Abstimmung im Parlament zu chaotischen Szenen kam. Teilweise sollen Abgeordnete eingeschüchtert und bedrängt worden sein, damit sie für die Regierung stimmen. Beobachter sprachen davon, dass es solche Szenen noch nie gegeben habe. Weitere Abgeordnete von Truss' Partei forderten einen Rücktritt der 47-Jährigen. "Ihre Position ist unhaltbar geworden", twitterte die Abgeordnete Sheryll Murray.

Truss hatte erst Anfang September die Nachfolge von Boris Johnson angetreten, der nach mehreren Skandalen und Eklats auf Druck der eigenen Partei zurückgetreten war. Doch bereits seit Mitte September kämpft Truss um ihr politisches Überleben im Amt, nachdem sie mit ihren Steuersenkungsplänen ein Fiasko an den Finanzmärkten ausgelöst hatte und sich zu einer Kehrtwende gezwungen sah. In ihrer Partei wuchs zunehmend der Unmut und Widerstand gegen sie. Umfragen zufolge liegen die Konservativen etwa 30 Prozentpunkte hinter der oppositionellen Labour Party. Beim Forschungsinstitut YouGov war Truss die unbeliebteste Regierungschefin seit dem Beginn der Erhebungen.

(APA)