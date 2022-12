Das Emirat hofft auf visafreies Reisen in die EU – und hat in den Brüsseler Institutionen viele Fürsprecher. Eine interne Untersuchung im EU-Parlament ist geplant.

Diesen Tweet hätte Margaritis Schinas, Vizepräsident der Europäischen Kommission und in selbiger für die „Förderung des europäischen Lebensstils“ zuständig sowie für Migration, Gleichheit und Diversität, im Nachhinein betrachtet vermutlich lieber nicht veröffentlicht: „Unvorhersehbares und angenehmes Treffen heute in Abu Dhabi mit zwei Landsleuten, die mit ihrer Arbeit auf kritischen nationalen und europäischen Baustellen die Heimat ehren“, twitterte Schinas am 18. November um 15.57 Uhr. Die „zwei Landsleute“, das waren Griechenlands stellvertretender Minister für Investitionen, Yannis Tsakiris – und Eva Kaili. Letztere ist seit dem Wochenende auch außerhalb der Brüsseler Blase europaweit bekannt. Die belgische Polizei hatte sie verhaftet im Zuge einer Ermittlung gegen einen Klüngel von sozialdemokratischen Europaabgeordneten und mehrere ihrer Assistenten. Der strafrechtliche Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung, um sich durch die Golfautokratie Katar mit siebenstelligen Eurobeträgen bestechen zu lassen. Ein Vorwurf übrigens, der einen wachsenden Kreis von EU-Abgeordneten und deren Assistenten betreffen könnten: am Montagabend durchsuchte die belgische Polizei in Brüssel weitere Büros und Wohnungen.