Mikl-Leitners blau-gelbe Show

Die ÖVP Niederösterreich zelebrierte Montagabend den Wahlkampf-Auftakt.

Viel Blau-Gelb, kein Schwarz oder Türkis: Die niederösterreichische ÖVP zog Montagabend bei ihrem Wahlkampfauftakt im VAZ St. Pölten, der vom ORF via Livestream übertragen wurde, das Motto „Niederösterreich-Partei“ stringent durch. Keine Rede, kein Bild, bei dem nicht die fast überparteiliche Gleichsetzung von Bundesland und Parteibemüht wurde.



Ein prominenter Reminder, dass es sehr wohl um Türkis geht, saß jedoch in der ersten Reihe: die Niederösterreich-Fraktion des Bundes: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und – zu Beginn – Generalsekretär Christian Stocker sowie Bundeskanzler Karl Nehammer, der sich für den Zusammenhalt zwischen Niederösterreich und dem Bund bedankte – trotz dessen schwieriger Lage. „Wir haben die Tradition der Volkspartei gebrochen“, so Nehammer lächelnd – diesmal stehe man es nämlich gemeinsam durch.



Hauptperson war freilich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die im Dialog mit ORF-Moderatorin Vera Russwurm, Persönliches und ihre wichtigsten Themenblöcke im Wahlkampf referierte: der beschlossene Ausbau der Kinderbetreuung, der Erneuerbaren-Ausbau plus Klimakleber-Strafen – darauf folgte Szenenapplaus. Auch eine eine Warnung an die Bundesregierung gab es: Mit aller Kraft werde man sich gegen allfällige Erbschaftssteuer-Ideen stemmen – „Haus und Hof sind uns heilig.“



Das Einschwören der rund 3000 Funktionäre und Funktionärinnen übernahm dann der Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, der warnte: „Ein schmutziger Wahlkampf in so turbulenten Zeiten führt nur zu einem: in gefährliche Zeiten.“ (red)

