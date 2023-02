Europas wahrer Konkurrent um Schlüsselindustrien heißt China

Europa ist empört, weil die USA massiv in Schlüsselindustrien investieren. Aber Chinas Griff nach kritischen Rohstoffen nimmt man seit Jahren hin.

Der Inflation Reduction Act hat in den politischen Zentren Europas für Schnappatmung gesorgt. Die USA locken mit einem massiven Investitionsprogramm plus Steuerzuckerl Betriebe in strategisch wichtigen Sektoren nach Nordamerika. Da geht es etwa um erneuerbare Energien oder auch um die für die Digitalisierung so wichtige Halbleiterindustrie. Längst ist Brüssel ins transatlantische Subventionsrennen eingestiegen und schnürt seinerseits ein Paket, das die Abwanderung wichtiger Industriebetriebe aus Europa verhindern soll.



Brüssel muss freilich antworten, auch wenn ein Subventionswettlauf sehr teuer zu werden droht. Für Europa am schlechtesten wäre, nicht auf den amerikanischen Protektionismus zu reagieren und zuzusehen, wie Schlüsselindustrien in Europa stagnieren oder sogar abwandern.