Teure Mieten: Was würde ein Preisdeckel bringen?

Die Mietpreise explodieren - hohe Wohnkosten sind längst zum Klassenkampf geworden. Madlen Stottmeyer und David Freudenthaler diskutieren über die Sinnhaftigkeit einer Mietpreisbremse, warum eine solche eine Art Vermögenssteuer wäre und über die "heuchlerische Position der SPÖ".

In den nächsten Tagen will die Bundesregierung eine Art Mietpreisbremse präsentieren. Dafür gibt es im Ausland mehrere Vorbilder. Wie diese funktionieren und an welchen viel grundlegenderen Schrauben man drehen sollte.

Gast: Madlen Stottmeyer

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: ORF

Mehr zum Thema:

