Codecool-Managerin macht Feedback von Farben abhängig

Hauptbild • Hantusch-Taferner: „Bei uns muss jeder ein Teamplayer sein.“ • Caio Kauffmann

Sigrid Hantusch-Taferner zeichnet beim IT-Ausbildungszentrum Codecool für den heimischen Standort verantwortlich. Dabei setzt sie auf Growth Mindset, Transparenz und Fehler.

In den 1990er-Jahren sei der Arbeitsmarkt noch ein „ganz anderer“ gewesen, sagt Codecool-Country-Managerin Sigrid Hantusch-Taferner, seither hätten Digitalisierung und Automatisierung einen Aufschwung erlebt. Und: „Frauen haben heute mit weniger Vorurteilen zu kämpfen als noch vor 30 Jahren.“ Sie habe damals gelernt, nicht mehr die Initiative zu ergreifen, wenn danach gefragt wird, „wer für den Kaffee zuständig ist“. Eines der Learnings, das sie heute an ihre Mitarbeitenden weitervermittelt.

Generell liegt es der 49-Jährigen, Wissen weiterzugeben. So entschied sie sich ursprünglich dafür, Germanistik und Anglistik auf Lehramt zu studieren. Doch es brauchte nicht mehr als einen Nebenjob in der IT, um zu realisieren, dass sie diese Fähigkeiten auch anderswo einsetzen kann – und möchte. Die Niederösterreicherin wählte die IT-Branche als Berufsfeld, in dem sie viel aufzuholen hatte.