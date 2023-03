Es wird knapp mit dem Grundwasser: Während sich die Schifffahrt noch in Sicherheit wiegt, steht die nächste Salzlacke im Seewinkel vor dem Aus – und auch der Wienerwald leidet unter der Trockenheit.

Die fortschreitende Trockenheit hat vor allem den Osten des Landes fest im Griff. Der Niederschlag der letzten Tage bringt kaum Erleichterung. Das Grundwasser schwindet weiter, die Vegetation leidet, Seen trocknen aus.

Jetzt hat auch die Naturschutzorganisation „BirdLife“ Alarm geschlagen: Die Lange Lacke im Seewinkel, ein wichtiger Rastplatz für Wildvögel, stünde kurz davor, gänzlich zu verschwinden. Seit Juli des vorigen Jahres ist auch der Zicksee vollständig ausgetrocknet. Ob er sich je wieder füllt, ist fraglich.

Seen

Die Salzlacken im Osten des Neusiedlersees sind stark vom Grundwasserspiegel abhängig – eine Problematik, die eng mit der landwirtschaftlichen Bewässerung verknüpft ist, wie die „Presse“ berichtete. Die hohe Bodenversiegelungsrate in Österreich kommt noch hinzu. Sie mindert die Flächen, an denen Wasser versickern kann, um den Grundwasserspeicher zusätzlich zu speisen.

Einem Wasserverbrauch von fast 34 Millionen Kubikmetern standen im Vorjahr 27 Millionen Kubikmeter Grundwasser gegenüber, erklärt Michael Dvorak von BirdLife. Die NGO fordert nun eine sofortige Einschränkung der Grundwasserentnahmen im Gebiet.

Auch wenn eine radikale Umstellung der Anbaukultur nicht realistisch ist, gibt es dennoch eine Reihe an möglichen Maßnahmen, sagt der Agrarmeteorologe Josef Eitzinger von der Wiener Universität für Bodenkultur zur „Presse“. Bei der Auswahl der Nutzpflanzen gebe es Spielraum, meint der Experte, auch an Zuleitungen wie dem Marchfeldkanal könne man sich ein Beispiel nehmen.

Wälder

Das fehlende Grundwasser wirkt sich auch auf Österreichs Wälder aus. Insbesondere der Wienerwald leidet. Rund sechzig Prozent seiner Bäume sind Buchen, deren Wurzeln nicht besonders tief reichen. Sie treiben bereits im Schnelldurchlauf aus und werfen ihre Blätter auch schneller wieder ab, um Wasser zu sparen.

Die Trockenheit schwächt außerdem die Abwehrfähigkeit der Bäume gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer, mahnen die Bundesforste. Bis auf 2000 Meter Seehöhe haben sich die Käfer aufgrund der steigenden Temperaturen bereits ausgebreitet. Als Gegenmaßnahme werden in Österreichs Wäldern nun vermehrt hitzeresistente Baumarten gefördert.

Flüsse

Die Schifffahrt auf der Donau ist durch die trockenen Monate der jüngsten Vergangenheit derzeit noch nicht beeinträchtigt, die Pegel bewegen sich im Mittelfeld. Die Donaufähren in Niederösterreich starten am Freitag wieder in die Saison. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss: 2018 konnten etliche ausländische Flusskreuzer in Ungarn und Bayern nicht mehr fahren und waren gezwungen, in Wien Zwangspause zu machen

Ähnliches könnte auch in diesem Jahr wieder ins Haus stehen – zu einem Problem für die Schifffahrt hierzulande wird das allerdings nicht, meint Christoph Caspar von der Wasserstraßengesellschaft Via Donau, die für die Instandhaltung von Donau, March und Thaya zuständig ist. Da die Donau vor allem im Osten des Landes über viele Staubereiche verfügt, kann der Wasserspiegel auch bei Niedrigstständen stabil gehalten werden. Zudem sichern Schlammbaggerungen die Schifffahrt ab.

Dass es in diesem Jahr wieder zu Verkehrseinschränkungen auf Österreichs Flüssen kommt, ist aber dennoch nicht ausgeschlossen. Bevor dies aber die Passagier-Schifffahrt betrifft, müssten zuerst Frachter ihre Ladungen reduzieren. Eine behördliche Sperre erfolgt jedenfalls nur bei Hochwasser und Eisbildung. Die Letztverantwortung, merkt Caspar an, liege aber immer beim Kapitän.