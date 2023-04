Führende Entwickler aus der Tech-Szene fordern in einem Memorandum, die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zu bremsen. Tesla-Chef Elon Musk spricht gar von der „größten Bedrohung für die Menschheit.“ Die Büchse der Pandora ist geöffnet.

Ob ein Text von Mensch oder Computer stammt, wird immer schwerer zu erkennen. Die weltweit führenden IT-Köpfe und Entwickler rufen jetzt um Hilfe, um das losgelassene Monster irgendwie wieder einzufangen. Das klingt alles andere als beruhigend. Über Wirklichkeit werdende Science Fiction, was KI in unserem Alltag alles ändern wird und wie wir uns vor täuschend echten Fälschungen noch schützen können.

Wie das ganze Branchen wie den Journalismus fundamental verändern wird, menschliche Arbeitskräfte so schnell aber wohl nicht überflüssig werden, besprechen "Presse"-Tech-Expertin Barbara Steinbrenner und David Freudenthaler. Auch, wie man in der Masse an Bildern, die täglich die Sozialen Medien schwemmen, erkennen kann, ob es sich dabei um künstlich geschaffene Fakes oder echte Bilder handelt.

Gast: Barbara Steinbrenner

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer/Dominik





