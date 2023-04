Peking profiliert sich als Drehscheibe der Diplomatie

In China geben sich die Staatschefs die Klinke in die Hand. Ein Coup gelang mit der Vermittlung zwischen Iran und Saudiarabien.

Drei Jahre herrschte weitgehend Stillstand: China verharrte im Zuge der Pandemie in Isolation und kapselte sich von den Welt und den ausländischen Besuchern ab. Die Olympischen Winterspiele in und um Peking im Februar 2022 legten davon Zeugnis ab. Nur Wladimir Putin und Autokraten seines Schlags folgten der Einladung Xi Jinpings nach China.

Xi selbst reiste nicht ins Ausland, ehe er im vorigen September mit einer Reise nach Zentralasien, nach Kasachstan und Usbekistan zum Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit mit der selbst gewählten Quarantäne brach. Im November nahm er am G20-Gipfel auf Bali teil, wo er dann alle westlichen Führer traf: Biden, Macron, Meloni, Scholz und Sunak.

Heuer geht es indessen Schlag auf Schlag, und in Peking geben sich momentan Staatschefs und Außenminister die Klinke in die Hand. Selbst die USA bemühen sich nach der abrupten Absage des Antrittsbesuchs des Chefdiplomaten Antony Blinken um einen Gesprächstermin in Peking. Infolge der Affäre um Spionageballons hatte der US-Außenminister die Visite – sein China-Debüt – platzen lassen.

Diplomatische Großoffensive

Chinas Diplomaten versuchen die verlorenen Jahre im Eiltempo wettzumachen. Wang Yi profiliert sich dabei als Strippenzieher der internationalen Diplomatie. Der frühere Außenminister, inzwischen in der Hierarchie zum außenpolitischen Chefstrategen des Regimes aufgestiegen, hatte mit Blinken vor zwei Jahren in Anchorage in Alaska ein unterkühltes Treffen – es war die erste Begegnung mit den Diplomaten der Biden-Regierung.