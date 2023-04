Stuckrad-Barre, sind Sie nun Autor oder Zeuge?

(c) Christoph Soeder / dpa / picturedesk.com (Christoph Soeder)

Einst eng befreundet mit dem Springer-Chef - das ist jetzt vorbei: Benjamin Stuckrad-Barre. (c) Christoph Soeder / dpa / picturedesk.com (Christoph Soeder)

Wolfgang Fellner kommt als Erster zu Wort im Roman „Noch wach?“ des deutschen Autors, danach verarbeitet er sein Insider-Wissen über die Chefetagen von Springer und „Bild“-Zeitung. Doch das ist auch ein problematisches Spiel.

Der erste Mann, der im Roman „Noch wach?“ zu „Ehren“ kommt, ist der österreichische Medienunternehmer Wolfgang Fellner. Und zwar mit folgendem, in Österreich bekannten Widerruf, den er 2021 schriftlich im „Standard“ tätigen musste: „Im Mai 2021 hat ,Der Standard‘ berichtet, dass ich zu K. W. geäußert hatte, dass ich sie lieben würde; ob ich in ihr Kleid ,hinten reinschauen‘ und es ,einmal kurz aufzippen‘ solle (. . .) Ich hatte dazu behauptet, dass K. W. diese meine Äußerungen frei erfunden hätte. Das widerrufe ich hiermit.“

Das zweite Motto ist ein Satz Bill Clintons, das dritte betrifft einen der einstigen Vorwürfe gegen den deutschen Politiker Christian Wulff. Von „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt oder Springer-Chef Mathias Döpfner steht kein Zitat da – und doch wird wohl keiner, der das Buch in den nächsten Monaten in die Hände bekommt, nicht an diese beiden denken.