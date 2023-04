Die einzigartige Magie der Wiener Parks

Drucken

Hauptbild • Wenn Kirschbäume und Magnolien blühen, kann es im Setagayapark in Wien Döbling schon einmal etwas eng werden. Denn der kleine japanische Garten ist vor allem dann eine beliebte Kulisse für Fotos. • Die Presse/Clemens Fabry

Sie sind öffentlich zugänglich, viele verbinden mit ihnen dennoch sehr persönliche Gefühle und Erinnerungen – die zahlreichen Parks in Wien. Vor allem im Frühling gehören sie mit ihren Farben, Düften und Geräuschen zu den schönsten Orten der Stadt.

Für Wiener, die in einem der Randbezirke wohnen, sagen wir in Simmering, und Jahr für Jahr amüsiert zur Kenntnis nehmen, dass diese Stadt zu den lebenswertesten der Welt gewählt wird, gehören Ausflüge in den Stadtpark im ersten bzw. dritten Bezirk zu den exklusivsten und vornehmsten Ritualen.



Mit seinen Denkmälern und Skulpturen, Spiel- und Sportplätzen sowie Trink- und Zierbrunnen, unter Naturschutz stehenden seltenen Bäumen wie etwa dem Ginkgo und Christusdorn, der Pyramidenpappel sowie der Kaukasischen Flügelnuss, den Wasserflächen, Wiesen und natürlich den hohen monumentalen Gebäuden entlang der Ringstraße wird er seinem Namen voll und ganz gerecht.



An so manchem Samstagnachmittag im Frühling, wenn die Grünflächen sowie Bänke fast vollständig besetzt sind und sich auf den Wegen mehr Touristen als Einheimische drängen, weht im Wiener Stadtpark ein Hauch vom New Yorker Central Park. In diesen Momenten wird auch dem Besucher aus Simmering klar, warum Wien eine so hohe Lebensqualität zugeschrieben wird und die Stadt eine derart starke Anziehungskraft auf Urlauber aus der ganzen Welt hat.