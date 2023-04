Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Salzburger ÖVP stürzt ab, KPÖ liefert Sensation: Die Volkspartei hat bei der Landtagswahl eine empfindliche Niederlage erlitten, Platz eins aber retten können. Die FPÖ holte ihr historisch bestes Ergebnis und verdrängt die SPÖ auf Platz drei. Die KPÖ wird zweistellig und überholt die Grünen, während sich die Neos aus dem Landtag verabschieden müssen. So weit, so sicher. Doch was bedeutet das für die künftige Koalition? Experten zufolge ist Schwarz-Blau nicht unmöglich. Mehr dazu.

Immer mehr Staaten fliegen Bürger aus dem Sudan aus: Wegen der anhaltenden Kämpfe im Sudan arbeiten ausländische Regierungen mit Hochdruck daran, Diplomaten und Staatsangehörige außer Landes zu bringen. Indes deuten Hinweise westlicher Medien auf die Hilfe Russlands für die Rebellen unter General Mohammed Hamdan Daglo hin. Zieht somit eigentlich Wladimir Putin im Sudan die Fäden? Mehr dazu.

SPÖ-Mitgliederbefragung beginnt: Die rund 148.000 SPÖ-Mitglieder sind ab heute aufgerufen, über ihre künftige Parteiführung abzustimmen. Zur Wahl stehen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler. Bis 10. Mai kann die Stimme abgegeben werden - Doskozil rechnet damit, dass „jenseits von 50 prozent“ der Roten dem Aufruf nachkommen werden. Mehr dazu.

Femizid in Graz, Täter im Tiefschlaf: In der steirischen Hauptstadt wurde eine 39-Jährige tot aufgefunden. Die Befragung des mutmaßlichen Täters sei noch nicht erfolgt, heißt es seitens der Polizei. Der Grund: Der Mann befindet sich im künstlichen Tiefschlaf. Wann er aus diesem geweckt werden könne, ist derzeit noch nicht absehbar. Die Tatwaffe wurde unterdessen ausfindig gemacht. Mehr dazu.

Liebe Klimaaktivisten, Sport ist nicht der richtige Gegner, schreibt Eric Kocina. Er spielt damit darauf an, dass Klimaaktivisten versucht haben, den Wien-Marathon zu stören, indem sie sich zwischen den Startblöcken auf der Straße festkleben wollten. Das war aber der grundsätzlich guten Sache nicht dienlich, meint er in der Morgenglosse.

Wie verdiene ich mit meinen Investitionen laufend Geld? Warum sich mit Dividendenaktien ein besonders gutes Geschäft machen lässt und welche Fehler man beim Anlegen tunlichst vermeiden sollte. Antworten gibt es im „Mein Geld"-Podcast.