Wenn man zu alt für einen Kredit ist

(c) Getty Images

Ältere müssen schlechtere Kreditkonditionen hinnehmen, auch wenn sie genügend Sicherheiten besitzen. (c) Getty Images

Pensionisten werden bei der Kreditvergabe diskriminiert. Eine Gesetzesnovelle soll das zwar ändern, aber Experten sehen schon jetzt viele Schlupflöcher darin und noch viel Handlungsbedarf für die Politik.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Pensionisten einen Kredit bekommen, ist sehr gering. Dieser muss nämlich während der Lebenszeit vollständig zurückgezahlt werden. Potenziell betrifft das mindestens 1,8 Millionen Menschen in Österreich. So viele sind im Alter von 65 Jahren oder darüber.

Die Altersdiskriminierung beginne sogar schon viel früher, sagt die Präsidentin des Österreichischen Seniorenrats, Ingrid Korosec, zur „Presse“. Will eine 54-Jährige in bester Gesundheit in einen barrierefreien Umbau oder eine thermische Sanierung investieren, kommt eine Finanzierung über 30 Jahre nicht infrage. Denn die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei Frauen bei 83 Jahren. Selbst wenn sie mehrere Immobilien oder andere Sicherheiten vorweisen kann, ist sie laut der Sterbetafel der Statistik Austria schlichtweg zu alt. Jüngere Menschen mit einer verkürzten Lebenserwartung, etwa wegen einer schweren Krankheit, betrifft diese Regelung genauso.