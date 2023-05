Peter Hofmann, Sportwissenschaftler an der Universität Graz

Wann ist Sport eigentlich Sport, und wann sind unsere Aktivitäten „nur“ Bewegung?

Zu dieser Fachfrage gibt es eine Vorgeschichte. Eine Kollegin hat gemeint, sie gehe regelmäßig spazieren, radle hier und da am Hometrainer und mache manchmal Yoga. Ich habe gesagt: „Was du machst, ist Bewegung, aber kein Sport.“ Wer hat Recht?

Peter Hofmann: Das ist eine Definitionssache. „Körperliche Aktivität“ ist jede Form von physischer Aktivität mit mehr oder weniger Energieumsatz. Dazu zählt auch, den Garten umzustechen. Die strukturierte Form von körperlicher Aktivität ist „Training“. Da habe ich ein Ziel, eine Planung, und eine klare Belastungsvorgabe in Hinblick auf Frequenz, Dauer, Intensität und Typ der Belastung. Viele, die sagen, sie gehen trainieren, machen eigentlich kein Training, sondern sind körperlich aktiv. Also per Definition.

Und was ist dann Sport?

Das ist jede Art von Tätigkeit, die Wettkampfcharakter hat. Eine Aktivität, für die man sich physisch und taktisch vorbereitet, um in einem Wettkampf bestehen zu können. Wenn Sie jetzt joggen gehen, dann ist das eigentlich kein Sport, sondern eine Form von körperlicher Aktivität. Außer Sie bereiten sich auf einen Wettkampf vor.