Was Sie schon immer über die Krönung von Charles III. wissen wollten

Die Vorbereitungen für die formelle Herrschaftsübernahme von König Charles III. am Samstag laufen auf Hochtouren. Ein ganz geraffter Überblick von der Gästeliste bis zum legendären Stone of Scone.

Seit 1953 hat das Vereinigte Königreich kein solches Fest der Superlative erlebt. Offiziell ist Charles zwar mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth vergangenen September König geworden, die prunkvolle Krönungszeremonie findet allerdings diesen Samstag statt. Bereits jetzt haben royale Fans Stellung entlang der Absperrungen beim Buckingham Palace bezogen, um den besten Blick auf den 40. Monarchen des Königreichs und seine Gemahlin Camilla zu erhaschen. Was ist von diesem Großereignis zu erwarten?

Die Zeremonie

Am Mittwochmorgen wurde bereits eifrig geprobt: Die königliche Familie traf in der Westminster Abbey in London ein, um die einzelnen Schritte der Krönung durchzugehen. Immerhin würden in weniger als 72 Stunden Charles und Camilla bereits vor dem Hochaltar Platz genommen haben. Die Krönung selbst, die um elf Uhr am Vormittag startet, wird vom Erzbischof von Canterbury zelebriert. Einige der Musikstücke, die in der Abtei aufgeführt werden, hat Charles (74) für diesen Anlass eigens in Auftrag gegeben. Nicht fehlen darf die große Parade vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey mit mehr als 6000 Soldaten – und der Kutsche mit Charles und Camilla.