Im Vorfeld zeigt er sich in einem Video vor Dutzenden toten Söldnern. Schuld sei das Verteidigungsministerium in Moskau, das ihn nicht ausreichend mit Munition versorge.

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat einen Rückzug seiner Truppen aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine angekündigt. Grund sei ein Mangel an Munition, an dem das Verteidigungsministerium in Moskau Schuld sei, teilte Prigoschin am Freitag mit. Seine Söldner-Truppe werde sich deswegen am 10. Mai in Nachschublager zurückziehen und ihre Stellungen an die russischen Armee übergeben.

"Ohne Munition werden meine Jungs keine unnötig hohen Verluste tragen. Darum ziehen wir uns ab dem 10. Mai 2023 aus der Ortschaft Bachmut zurück", sagte Prigoschin in dem Freitag auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video. Zugleich schrieb er: "Wenn Russland in Gefahr sein wird, werden wir erneut zur Verteidigung kommen."

„Abschaum, du wirst in der Hölle schmoren!"

Damit verschärfte Prigoschin den seit Monaten schwelenden Konflikt mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und der Militärführung erneut. Prigoschin hat schon mehrfach Videos veröffentlicht, in dem er mehr Unterstützung für seine Söldnertruppe fordert. In seinem jüngsten Video fand er besonders klare Worte, die er direkt an Russlands Verteidigungsminister und an Generalstabschef Waleri Gerassimow richtete. In dem Video zeigt er sich vor Dutzenden toten Soldaten, die laut ihm am Donnerstag bei Kämpfen um Bachmut ums Leben kamen.

„Das sind Söhne, das sind Väter! Abschaum, der uns keine Munition liefert“, schreit er dabei in die Kamera. Und weiter: „Schojgu, Gerassimow, wo, verdammte Scheiße, ist die Munition? Ihr sitzt in teuren Clubs, eure Kinder machen sich ein schönes Leben und nehmen Youtube-Clips auf. Diese Männer kamen als Freiwillige hierher, und sie sterben, damit ihr in euren Büros aus reichem Mahagoni fett werden könnt."

Hätte seine Truppe ausreichend Munition, wären die Todeszahlen fünf Mal niedriger, behauptete er. Und ließ wissen: "Wenn ihr der russischen Bevölkerung den Sieg, Bachmut einzunehmen, aufgrund eurer engstirnigen Eifersucht nicht geben wollt, ist das euer Problem."

Die Wagner-Söldner führen die Angriffe auf Bachmut an, das für Russland nach mehreren Rückschlägen ein strategisch wichtiges Ziel ist. Es ist nicht klar, ob sein jüngstes Statement ernst zu nehmen ist, da Prigoschin schon in der Vergangenheit oft impulsive Äußerungen getätigt hat.

(Red./ag.)