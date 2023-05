Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Ein radikaler Sinneswandel der Ärztekammer: Wer ohne ärztliche Überweisung eine Spitalsambulanz aufsucht, soll alle anfallenden Kosten selbst zahlen. Diese Maßnahme sei alternativlos, denn ohne eine konsequente Lenkung der Patienten werde das Gesundheitssystem kollabieren. Mehr dazu

Trumps lange Liste rechtlicher Probleme: Der US-Ex-Präsident muss in einem Missbrauchsfall Millionen zahlen, doch die Liste der Ermittlungen und Prozesse ist weitaus länger. Was steht Donald Trump demnächst an rechtlichen Schwierigkeiten noch ins Haus? Unsere Korrespondentin Elisabeth Postl gibt Antworten. Mehr dazu

Loreen-Aufguss beim Song Contest: Der erste Song-Contest-Abend der Woche ist vorüber. Unser ESC-Experte Klemens Patek schreibt über ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Mit Loreen aus Schweden etwa. Aber auch mit Folklore-Flöte, Hairography, Instrumentenpanne und dem Grenzgang zwischen Genie und Wahnsinn - wie bei Loreens Konkurrenz aus Finnland. Mehr dazu

Alabas Traum lebt weiter: 1:0 geführt, die besseren Chance, das agilere Spiel: Real Madrid mit David Alaba wähnte sich im Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City zu früh auf der Siegerstraße. De Bruyne traf, die Engländer blieben mit dem 1:1 im Rennen um den Finaleinzug. Mehr dazu

Argumente von der Stange für ORF-Journalisten: Der ORF schickte seinen Mitarbeitern mehrere Seiten mit Argumenten für das ORF-Gesetz. Kein gutes Mittel, um zu überzeugen, schreibt Rosa Schmidt-Vierthaler in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Der Ex-Kanzler und Pegasus: Hat Sebastian Kurz etwas mit Spionage zu tun? Im Abschlussbericht des EU-U-Ausschusses zur Spionagesoftware Pegasus wird auch Sebastian Kurz erwähnt. Dass er enge Verbindungen zu Palantir-Gründer Peter Thiel und dem Miterfinder von Pegasus habe, sieht das EU-Parlament sehr kritisch. Der Ex-Kanzler wehrt die Kritik ab. Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm erklärt im "Presse"-Podcast, worum es geht. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über die gewaltsame Entfernung der Sozialdemokraten aus dem Parlament in München. Mehr dazu