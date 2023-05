Nach der Befragung ist vor dem Parteitag: Obwohl Hans-Peter Doskozil bei der SPÖ-Mitgliederbefragung am meisten Stimmen für sich gewinnen konnte, sind viele Fragen offen. Kommt es am Parteitag zu einem Duell zwischen Babler und Doskozil? Und könnte die SPÖ unter Doskozil bald wieder Wahlen gewinnen?

„Interessanter als so manche Nationalratswahl“ nennt „Presse“-Innenpolitikchef Oliver Pink das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung, das am späten Montagnachmittag von Michaela Grubesa, Vorsitzende der Wahlkommission verkündet wurde. Die bisherige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner kommt hinter dem Traiskirchner Bürgermeister und dem burgenländischen Landeshauptmann auf Platz drei der Befragung. „Ich fand das ein durchaus gelungenes Experiment, drei verschiedene Versionen der SPÖ präsentiert zu bekommen, ein spannender ideologischer Wettstreit“ zieht Oliver Pink Bilanz.

Findet das Chaos ein Ende?

Während Doskozil sich als Gewinner sieht, und die Partei auffordert, das Ergebnis zu akzeptieren, will Andreas Babler nicht so einfach aufgeben. Die endgültige Entscheidung, wer den Parteivorsitz übernimmt, wird am Sonderparteitag am 3. Juni getroffen. Oliver Pink analysiert, wie das Chaos in der SPÖ jetzt ein Ende nehmen könnte, ob es zu einem Duell zwischen Doskozil und Babler am Parteitag kommen wird und ob eine SPÖ unter Hans-Peter Doskozil bald Wahlen gewinnen wird.

