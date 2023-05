Ron DeSantis: Ist er wirklich der Mann, der Trump schlagen kann?

Ron DeSantis hat seine Kandidatur für das Amt des nächsten US-Präsidenten öffentlich gemacht. Das ging zu Beginn gleich einmal gehörig schief. Wie groß sind die Chancen des Gouverneurs von Florida nun? Wird er gegen Trump bestehen können? Und vor allem: Was unterscheidet ihn von ihm?

Der 44-jährige Gouverneur von Florida will es jetzt wissen. Er tritt gegen Trump als republikanischer Kandidat im US-Wahlkampf an. Dabei war sein erster offizieller Auftritt auf Twitter bereits ein Desaster. Wofür steht der Mann, der Donald Trump bei den Republikanern ausstechen will? Das erzählt in dieser Folge unsere New-York-Korrespondentin Elisabeth Postl.

Gast: Elisabeth Postl

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: Washington Post, New York Magazine

