Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

47-Staaten-Gipfel als Signal gegen Putin: Staats- und Regierungschefs von 47 europäischen Staaten, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), wollen heute in Moldau Geschlossenheit gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrieren. Die pro-europäische Regierung hofft auf einen raschen EU-Beitritt an der Seite der Ukraine. Indes starben bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew mindestens drei Menschen, darunter zwei Kinder. Mehr dazu im Livebericht.

Verkauft Benko Kika/Leiner? Signa-Gründer René Benko verkauft offenbar die Kika-Leiner-Kette, die er vor fünf Jahren übernommen hatte. Angeblich gehen mehr als 80 Grundstücke an die Supernova-Gruppe des deutschen Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert. Der Kaufpreis soll rund 500 Millionen Euro betragen. Mehr dazu.

US-Repräsentantenhaus billigt Schuldenstreit-Deal: Die Zahlungsunfähigkeit der USA soll in letzter Sekunde abgewendet werden soll. 314 Abgeordnete votierten für den Gesetzentwurf, darunter 149 Republikaner und 165 Demokraten. Mehr dazu.

Zweiter Anlauf für Energieeffizienzgesetz: Da SPÖ und FPÖ keine Stimmen für eine Verfassungsmehrheit geliefert haben, versucht die Koalition aus ÖVP und Grünen nun in einer Sondersitzung mit einer einfachgesetzlichen Variante, die drohenden EU-Bußgelder zu vermeiden. Der Nachteil daran ist, dass die Länder so bei der Verpflichtung zum Sparen nicht einbezogen werden können. Mehr dazu.

Sevilla gewinnt den Europa-League-Marathon: Der FC Sevilla hat in der Europa League seine Rekordserie ausgebaut. Die Andalusier siegten im Finale von Budapest gegen die AS Roma mit 4:1 nach Elfmeterschießen. Mehr dazu.

Arbeitslosenzahlen für Mai werden veröffentlicht: Das Arbeitsministerium und das Arbeitsmarktservice (AMS) veröffentlichen heute die Arbeitslosenzahlen für Mai. Erwartet wird ein erneuter Anstieg bei der Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer. Die Arbeitslosigkeit war im April im Jahresabstand das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen. Über 331.000 Personen waren Ende April ohne Job.

Sind Kaffeekapseln wirklich so umweltschädlich, dass sie verboten werden müssen? Ja, sagt die EU-Kommission und will sie mit einer neuen Verpackungsverordnung abschaffen. Konkret sollen nur noch Kaffeekapseln zugelassen werden, die kompostierbar sind. Dies betrifft auch an Obst und Gemüse angebrachte Aufkleber und Kunststofftragetaschen. Mehr dazu.

Wie EU-kritisch darf ein SPÖ-Chef sein? Kurz vor der entscheidenden Abstimmung über den SPÖ-Vorsitz taucht ein Video aus dem Jahr 2020 auf, dessen Inhalt Andreas Babler unter Druck setzt. Er ortet „semantische Spitzfindigkeiten", doch die Frage bleibt: Passen seine außenpolitischen Ansichten zur SPÖ? Diskutieren Sie mit!

Das Reiseabenteuer einer Amerikanerin: Im Mai 1923 bestiegen vornehme Männer und Frauen den Erste-Klasse-Schlafwagon des "Blue Express", der Verbindung Shanghai-Peking. Unter den Passagieren Lucy Aldrich aus der Familie der Rockefeller, älteste Tochter des US-Senators Nelson Aldrich. Der Zug wurde von Banditen überfallen. Eine Zeitreise.