Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

„Krokodilsmaul öffnet sich immer weiter“: Die Städte Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Bregenz fordern eine Anpassung des sogenannten vertikalen Schlüssels beim Finanzausgleich, also bei den Steuereinnahmen. Ansonsten könnten sie ihre Kernaufgaben nicht mehr stemmen. Mehr dazu.

Ist der Zukunftsfonds nur eine Beruhigungspille? Aber ob bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich das Kind beim Namen genannt wird, scheint bisher fraglich. Köksal Baltaci schreibt darüber in der Morgenglosse.

Das „Burger-Video“: Welches politische Profil gibt sich Karl Nehammer? Karl Nehammer empfiehlt armutsbetroffenen Familien zu McDonald‘s zu gehen, das sei „nicht gesund, aber billig“. Das Video sorgt für Aufregung und drängt die Frage auf: Was für ein Politiker ist Karl Nehammer eigentlich? Der Podcast.

Pressekonferenz zur Causa: Empört über das Video zeigen sich ÖGB, Caritas, die Opposition und der grüne Koalitionspartner. Wobei es Vizekanzler Werner Kogler gelassener nahm – und auf die gemeinsame türkis-grüne Politik verwies. FPÖ sowie ÖVP laden jedenfalls heute Vormittag zu einer Pressekonferenz in Zusammenhang mit der Causa. Der Kanzler selbst hat sich bereits in einem neuen Video gerechtfertigt. Mehr dazu.

Elon Musk mischt sich in US-Einwanderungsdebatte ein: Tesla-Gründer Elon Musk hat die texanisch-mexikanische Grenze besucht. „Wir wollen beides erreichen - die legale Einwanderung glätten und einen Menschenstrom stoppen, der ein solches Ausmaß annimmt, dass er zu einem Zusammenbruch der sozialen Dienste führt“, lässt er wissen. Und er fragt sich: „Warum kümmern sich so viele amerikanische Politiker beider Parteien 100-mal mehr um die Grenze zur Ukraine als um die Grenze zu den USA?“ Mehr dazu.

Russland feiert Jahrestag der Annexion ukrainischer Gebiete: Mit einem großen Festkonzert auf dem Roten Platz in Moskau feiert Russland heute den ersten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk. In einer Resolution haben die IAEA-Mitgliedstaaten am Vorabend von Russland den Abzug aus dem besetzten AKW Saporischschja gefordert. Fünf Menschen im Süden und Osten der Ukraine sind indes durch russischen Beschuss gestorben. Über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine berichten wir in unserem Livebericht.

Wie gut hilft Sport gegen Long Covid? Der Hobbysport hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob Sport gut gegen Long Covid ist. Betroffene leiden bekanntlich an einer geringen körperlichen Leistungsfähigkeit. Woran merken sie, ob es für sie gut ist, durch Training dagegen anzukämpfen? Die Fachfrage.

Den Umbau des Herzens verhindern: Zum Welt-Herz-Tag beschäftigen wir uns mit ist dem fleißigsten Muskel in unserem Körper - und zwar mit dessen Behandlung nach einem Infarkt. Auch wenn die Akutbehandlung erfolgreich war, kann das Herz dann geschädigt sein. Medikamente sollen die Folgen lindern oder Vernarbungen sogar verhindern. Mehr dazu.