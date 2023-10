Wiener Messeherbst

Auf die zeitgenössische Kunst im September folgen im Oktober die Messen für Kunst und Antiquitäten. Überraschungen darf man sich nicht erwarten.

Derzeit geben sich in Wien die Kunstmesse­besucher buchstäblich die Klinke in die Hand. Auf die zeitgenössischen Messen Viennacontemporary, Parallel und Art Vienna folgen im Oktober die Kunst- und Antiquitätenmessen. Den Start machte die Art Austria Highlights am Wiener Eislaufverein, die wieder das Zelt des Erste Bank Open nutzte, bevor dort die Tennisbälle fliegen. 36 Aussteller zeigten vor allem österreichische Kunst des 20. Jahrhunderts. Geboten wurden die üblichen Namen in überwiegend guter Qualität: Alfons Walde, Gustav Klimt und Egon Schiele, Attersee, Hundertwasser und Nitsch, dazwischen auch Fotografie bei Johannes Faber und als echter Hingucker ein Porträt von Amoako Boafo bei der Galerie Albertina Zetter.