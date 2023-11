Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israelische Armee „im Zentrum der Stadt Gaza“: „Wir sind im Herzen der Stadt Gaza“, sagt Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant einen Monat nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. Die Stadt sei „der größte je errichtete Terroristen-Stützpunkt der Welt“. Der Chef der Hamas im Gazastreifen, Jahja Sinwar, sei in seinem Bunker isoliert, erklärt er weiter. Mehr dazu

Ein Monat Gazakrieg: Was kommt danach? Seit einem Monat tobt der neue Krieg in Nahost. Wie wird der Konflikt international wahrgenommen? Wie lange unter unter welchem Preis wird der Krieg noch weitergeführt werden? Und welche Ausgangsszenarien sind realistisch? Eine aktuelle Folge unseres „Presse“-Podcasts. Mehr dazu

Australien stundenlang ohne Internet: Sechs Stunden lang waren Millionen Australier am Mittwoch vom Netzausfall betroffen. Ein Cyberangriff wurde vom zuständigen Telekomanbieter Optus ausgeschlossen. Mehr dazu

Syphilis bei Neugeborenen in den USA nimmt stark zu: Im vergangenen Jahr kamen US-weit mehr als 3700 Babys mit der sexuell übertragbaren Krankheit auf die Welt, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilt - mehr als zehnmal so viele wie zehn Jahre zuvor. Mehr dazu

Wärmster Oktober seit Aufzeichnungsbeginn: Noch nie seit Messbeginn war es im Oktober auf der Erde so warm wie in diesem Jahr. 2023 sei mit Abstand der wärmste Oktober seit Beginn der Messreihe im Jahr 1940 gewesen, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mit. Der vergangene Monat war global gesehen um 0,40 Grad wärmer als der bisher wärmste Oktober 2019. Mehr dazu

Thiems Saison ist beendet: Das Tennisjahr von Dominic Thiem ist am Dienstag zu Ende gegangen. Der Niederösterreicher musste sich beim ATP250-Turnier in Metz, seinem letzten in dieser Saison, im Achtelfinale dem Franzosen Ugo Humbert nach starker Leistung mit 6:7(5),6:4,3:6 geschlagen geben. Mehr dazu

Lasst Babler und sein Team urlauben! In sozialen Medien wird darüber debattiert, ob der SPÖ-Chef kürzlich in einem Fünf-Sterne-Resort auf Zypern absteigen durfte. Ja, warum denn nicht? Die Neiddebatte könnte die Partei aber dafür einstellen, schreibt Philipp Aichinger in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren griff Adolf Hitler das erste Mal nach der Macht. Die „Neue Freie Presse“ schrieb damals von „großmäuligem Dilettantentum“. Mehr dazu