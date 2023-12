Was Sie heute wissen sollten

Israel meldet Einkesselung von Chan Junis. Israels Armee hat die größte Stadt im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben eingekesselt und das Haus des Gaza-Chefs der islamistischen Hamas umstellt. Jihia al-Sinwar könne fliehen, sagte Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, „aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden“. Mehr dazu im Liveticker

Drittel der Jugendlichen besucht Schule mit Lehrermangel. In Österreich besuchen immer mehr Jugendliche eine Schule, in der es nicht genug voll qualifizierte Lehrkräfte gibt. Das zeigt die Zusatzbefragung zur OECD-Bildungsvergleichsstudie Pisa 2022. Demnach besuchen 33 Prozent der österreichischen 15- bis 16-Jährigen eine AHS, BMHS, Mittel-, Berufs-, Sonder- oder Polytechnische Schule, deren Schulleitung von Lehrermangel an ihrem Standort berichtet. Bei der Pisa-Studie 2018 waren es noch 12 Prozent (mehr dazu). Wie die österreichischen Ergebnisse der Pisa-Studie generell einzuordnen sind, analysiert Elisabeth Hofer im aktuellen Podcast.

KV-Gespräche im Handel gehen weiter. Die KV-Verhandlungen im Handel gehen heute in die fünfte Runde. Sollte es erneut keine Einigung geben, will die Gewerkschaft die Warnstreiks und Proteste am 8. und 9. Dezember fortsetzen. Handelsobmann und Chefverhandler Rainer Trefelik sagt dazu im Economist-Video: „Die Tonalität der Gewerkschaft war von Beginn weg auf Krawall gebürstet“.

War Wohneigentum früher leichter leistbar? Dieser Frage ist Madlen Stottmeyer nachgegangen. Die für viele wohl überraschende Antwort: Zwar ist der kreditfinanzierte Eigentumserwerb in Wien derzeit so herausfordernd wie seit knapp 30 Jahren nicht mehr. Jedoch war es in den Jahren davor noch schwieriger. Mehr dazu [premium]

„Kanzlermenü“ ist Wort des Jahres. Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Graz hat verkündet, dass sie „Kanzlermenü“ zum Wort des Jahres 2023 gekürt hat. „In prägnanter und ironischer Weise fasst dieses Wort den Inhalt einer Aussage des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP) zusammen“, betonte die Jury. Nehammer hatte sich Ende Juli vor ÖVP-Funktionären über Klagen, dass arme Kinder in Österreich keine warme Mahlzeit bekämen, empört und erklärt, ein Hamburger bei McDonald‘s sei die „billigste warme Mahlzeit in Österreich“. Mehr dazu

Mindestens drei Tote bei Schüssen an US-Universität. Bei einem Schusswaffenangriff an einer Universität in der US-Stadt Las Vegas sind mindestens drei Menschen getötet worden. Eine weitere Person befindet sich laut Polizei in kritischem Zustand im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls tot. Wie er ums Leben kam, war zunächst unklar, ebenso wie sein Motiv. Mehr dazu

EU einigt sich auf „AI Act“. Das Europaparlament, die EU-Kommission und die EU-Staaten haben sich Insidern zufolge grundsätzlich auf eine Regulierung von Künstlicher Intelligenz geeinigt. Man verhandle aber noch über Details zum Einsatz biometrischer Kontrollen.

EU und China beraten in Peking. Vertreter aus Brüssel und Peking treffen sich heute zu einem EU-China-Gipfel in der chinesischen Hauptstadt. EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen wollen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und weiteren Regierungsmitgliedern über Handelsbeziehungen und Chinas Rolle im Ukraine-Krieg sprechen. Im Vorfeld des Gipfels lagen Katerstimmung und Zuversicht nah beieinander, berichtet unser Korrespondent Fabian Kretschmer. Mehr dazu [premium]

Erdogan zu Gesprächen nach Griechenland. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist heute zu Gesprächen mit Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis nach Athen. Es ist der erste Besuch Erdogans in der griechischen Hauptstadt, seit Mitsotakis 2019 ins Amt gewählt wurde. Die Visite folgt auf eine mehrjährige politische Eiszeit zwischen den beiden benachbarten Nato-Mitgliedern.