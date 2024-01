Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Urteil im Kurz-Prozess rückt näher. Am heutigen siebten Verhandlungstag im Falschaussageprozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ist Öbag-Aufsichtsrätin Iris Ortner, die Tochter des Industriellen Klaus Ortner, eines Großspenders der ÖVP, als Zeugin geladen. Geht alles glatt, steht Ende des Monats fest, ob die WKStA die von ihr beantragten Schuldsprüche verbuchen darf, berichtet Manfred Seeh. Mehr dazu

USA und Israel vereinbaren Plan für UN-Mission in Gaza zu. Israel stimmt nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken einer UN-Mission zur Einschätzung der Lage im nördlichen Gazastreifen zu. Diese soll festlegen, „was getan werden muss, damit vertriebene Palästinenser sicher in ihren Norden zurückkehren können.“ Der Nahost-Krieg im Liveticker

Deutsche Lokführer streiken. Bahnreisende aufgepasst: Die deutschen Lokführer haben wie geplant ihren dreitägigen Streik begonnen, nachdem ein Eilantrag der Deutschen Bahn (DB) abgewiesen wurde. Im Güterverkehr wird seit Dienstagabend um 18 Uhr gestreikt, im Personenverkehr seit 2 Uhr. Und der Streik wird auch Reisende von und nach Deutschland treffen. Mehr dazu

Wie privat darf eine Krebsdiagnose sein? US-Präsident Biden hat erst wenige Stunden vor der Öffentlichkeit von der Prostatakrebsdiagnose seines Verteidigungsministers Lloyd Austin erfahren. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, kritisiert diese (Nicht-)Informationspolitik. Biden wolle, dass die Abläufe für solche Fälle in der Regierung nun überprüft werden. Mehr dazu

Wie schlimm sind Plagiate? Einfach Strg C und Strg V drücken? Bei einer öffentlich einsehbaren Arbeit ist das einigermaßen idiotisch, meint Thomas Kramar in seiner heutigen Metaware: „Denn man kann sicher sein: Früher oder später kommt jemand drauf, und man verliert Titel und guten Ruf.“ Mehr dazu

Polizei fasst polnische PiS-Politiker. Eigentlich hätten Polens Ex-Innenminister Mariusz Kaminski und sein früherer Staatssekretär Maciej Wasik am Dienstag ihre zweijährige Haftstrafe antreten müssen. Doch als Polizeibeamte ihre Wohnungen durchsuchten, waren die beiden PiS-Politiker ausgeflogen. Wenig später erfuhren die erstaunten Polen durch einen Post des Präsidialamts auf X, wo sich die Gesuchten aufhielten: bei einem Empfang des Staatsoberhaupts Andrzej Duda im Präsidentenpalast. Mehr dazu

Was wichtig wird. Im heutigen Nachrichten-Podcast spricht EU-Experte Michael Laczynski über die Arbeit der EU bis Juni, Brüsseler Tob-Jobs, die Zukunft von Ursula von der Leyen und warum sich Brüssel jetzt vor einem Ratspräsidenten namens Viktor Orbán fürchtet. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren berichtete die „Neue Freie Presse“ über den „Milchkrieg“ in den USA: Streikende Bauern hielten Züge an und stürmten Farmen, in Chicago erhielten nur mehr Kinder und Krankenhäuser Milch. Mehr dazu