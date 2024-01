Oscars 2024: Die Liste der Nominierten

„Oppenheimer“ dominiert die Oscar-Liste, 13 Nominierungen gibt es für den Bombengott. Die großartige Sandra Hüller ist als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Bekommt die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller die Chance auf eine goldfarbene Statuette? Das war eine der großen Fragen bei der Bekanntgabe für die Oscar-Nominierungen 2024. Und ja: Sie ist im Rennen um die Auszeichnung als beste weibliche Darstellerin. für ihre Rolle in „Anatomie eines Falls“.

Großer Favorit auf der Liste der nominierten Filme ist „Oppenheimer“ mit 13 Nominierungen, darunter praktisch alle zentralen Sparten. Damit hat es das Werk von Christopher Nolan auf die Allzeitliste Hollywoods geschafft. Im Rückblick sind mit jeweils 14 Nominierungen gleich drei Filme gemeinsam Rekordhalter: „All About Eve“ aus dem Jahr 1950, „Titanic“ sowie „La La Land“.

Im Favoritenfeld nach „Oppenheimer“ kommen Giorgos Lanthimos Frankenstein-Paraphrase „Poor Things“ mit 11 Nominierungen, „Killers of the Flower Moon“ von Altmeister Martin Scorsese mit 10 und die feministische Komödie „Barbie“ von Greta Gerwig „Barbie“ mit 8 (darunter übrigens nicht der Regie-Oscar).

Dass Österreich heuer nicht im Rennen um den Auslandsoscar mitläuft, stand bereits seit Dezember fest, schaffte es doch der semidokumentarische Spielfilm „Vera“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel nicht auf die Shortlist. Und auch die letzte Österreich-Hoffnung ging in der Nominierungsvergabe am Dienstag leer aus. Mark Gerstorfer, der bei den Studenten-Oscars Gold in der Sparte „Narrative“ gewonnen hatte, was zur Teilnahme im Oscar-Rennen berechtigte, verpasste eine Nennung in der Sparte Kurzfilm mit „Die unsichtbare Grenze“.

Bis 27. Februar können nun die Mitglieder der US-Filmakademie über ihre Favoriten abstimmen. Dann wartet alles auf die eigentliche Glanzgala, die – aus mitteleuropäischer Perspektive – in der Nacht von 10. auf 11. März im Dolby Theatre von Hollywood stattfindet. Moderiert wird das Megaevent der Filmszene dabei zum vierten Mal von US-Moderator Jimmy Kimmel, der bereits 2017, 2018 und im Vorjahr Oscar-Gastgeber war.

Die wichtigsten Kategorien im Überblick:

Bester Film



„American Fiction“

„Anatomie eines Falls“

„Barbie“

„The Holdovers“

„Killers of the Flower Moon“

„Maestro“

„Oppenheimer“

„Past Lives“

„Poor Things“

„The Zone of Interest“

Beste Regie



Justine Triet für „Anatomie eines Falls“

Martin Scorsese für „Killers of the Flower Moon“

Christopher Nolan für „Oppenheimer“

Giorgos Lanthimos für „Poor Things“

Jonathan Glazer für „The Zone of Interest“

Beste Darstellerin



Annette Bening für „Nyad“

Lily Gladstone für „Killers of the Flower Moon“

Sandra Hüller für „Anatomie eines Falls“

Carey Mulligan für „Maestro“

Emma Stone für „Poor Things“

Bester Darsteller



Bradley Cooper für „Maestro“

Colman Domingo für „Rustin“

Paul Giamatti für „The Holdovers“

Cillian Murphy für „Oppenheimer“

Jeffrey Wright für „American Fiction“

Beste Nebendarstellerin



Emily Blunt für „Oppenheimer“

Danielle Brooks für „The Color Purple“

America Ferrera für „Barbie“

Jodie Foster für „Nyad“

Da‘vine Joy Randolph für „The Holdovers“

Bester Nebendarsteller



Sterling K. Brown für „American Fiction“

Robert de Niro für „Killers of the Flower Moon“

Robert Downey Jr. für „Oppenheimer“

Ryan Gosling für „Barbie“

Mark Ruffalo für „Poor Things“

Bester Auslandsfilm



„Io Capitano“ (Italien)

„Perfect Days“ (Japan)

„Die Schneegesellschaft“ (Spanien)

„Das Lehrerzimmer“ (Deutschland)

„The Zone of Interest“ (Großbritannien)

Die aussichtsreichsten Filme



13 Nominierungen „Oppenheimer“ von Christopher Nolan

11 Nominierungen „Poor Things“ von Giorgos Lanthimos

10 Nominierungen „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese

8 Nominierungen „Barbie“ von Greta Gerwig

7 Nominierungen „Maestro“ von Bradley Cooper

5 Nominierungen „American Fiction“ von Cord Jefferson

5 Nominierungen „Anatomie eines Fall“ von Justine Triet

5 Nominierungen „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer

5 Nominierungen „The Holdovers“ von Alexander Payne

3 Nominierungen „Napoleon“ von Ridley Scott