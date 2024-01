Lokalkritik im Walter Ćewapi: Einmal authentisch Balkan

Walter Ćewapi in der The Mall

Walter Ćewapi in der The Mall Clemens Fabry

Das Belgrader Walter Ćewapi hat in The Mall seinen ersten Wien-Standort aufgesperrt: mit tadellosen, authentischen Ćevapčići. Und wurde gleich gestürmt.

Es ist das zweite Lokal binnen weniger Wochen, bei dem es erst beim zweiten Versuch klappt. Während der erste Besuch im Café Florianihof an der obligatorischen Barzahlung scheiterte, kam man bei Walter Ćevapi in Wien-Mitte wenige Tage nach dem Start mit dem Ćevapčići-Braten nicht mehr nach: Lokal knallvoll, manche Gäste schon ein bisschen desperat. Nix für die schnelle Mittagspause, also: Abbruch und neuer Termin.

Auf den ersten Wien-Standort des Belgrader Grillmeisters – der eigentlich schon für Herbst angekündigt war – hatten einige offenbar schon sehnsüchtig gewartet. Zufällig landet man hier nämlich nicht: Im ersten Stock des Einkaufszentrums The Mall muss man sich erst am McDonald’s vorbeischlängeln, bis man bei Walter landet: Auf dicken Plüschbänken sitzt es sich hier sogar überraschend gemütlich, das Dekor ist für eine Ćevapčići-Bude sehr dezent, Tageslicht und frische Luft gibt es halt keine, aber so ist das Schicksal im Einkaufszentrum. Als man ein paar Tage nach dem ersten Versuch vorbeikommt, ist das Mittagsgeschäft gerade im Abflauen und das Essen tatsächlich nach ein paar Minuten auf dem Tisch: Ćevapčići, what else – auch wenn die auf dem Balkan eigentlich Ćevapi heißen, die Verniedlichungsform hat sich nur im Deutschen etabliert.

Wie auch immer: Es gibt sie hier klassisch im Fünfer- oder Zehnerpack (5 bzw. 8,70 Euro), im Fladenbrot und mit gehackter Zwiebel. Die Ćevapi, hier aus Rindfleisch, kommen stilecht auf dem Metalltablett daher und sind, was will man von einem serbischen Grillmeister anderes erwarten, tadellos: saftig, intensive Röstaromen, der typische elastische Biss. Zum Abrunden empfohlen ist jedenfalls eine Kugel Kajmak (1,80 Euro), wobei: Rustikal bleibt’s natürlich auch mit der Balkan-Crème-fraîche. Der gemeinsame Nenner der restlichen Karte: Fleisch! Von Huhn über Steak bis Kalbsleber. Vegetarier müssen mit Salat vorliebnehmen. Aber auch das ist nun einmal authentisch Balkan.