Lokalkritik im Das Hegel: Entspannte Atmosphäre, ausbaufähige Küche

Aus dem Café Hegelhof wurde Das Hegel. Ein nettes, entspanntes Innenstadtcafé, das alles andere als überrannt ist, Frühstück und einfaches, aber ausbaufähiges Mittagessen bietet.

Manchmal wundert es einen schon. Da ist man mitten in der Wiener Innenstadt (oder zugegeben, nur fast mittendrin), und es ist alles andere als überlaufen. Viel eher erstaunlich ruhig. So sitzt man etwa im relativ neuen Café Das Hegel in der Johannesgasse unweit vom Stadtpark in aller Ruhe, während anderswo die Touristen Schlange stehen.

Seit rund 100 Jahren soll es hier schon ein Kaffeehaus geben. Bis vor Kurzem hieß es noch Café Hegelhof und war ein bisschen düster. Jetzt heißt das Lokal schlicht Das Hegel und ist modern und luftig. Egal ob im Schanigarten oder im Inneren des aufgeräumten, in hellgrau gehaltenen Cafés, lässt es sich hier sehr fein pausieren und durchschnaufen.

Wer das in aller Früh (oder zumindest ab 9 Uhr) machen will, bekommt dazu Frühstücksklassiker, aber auch Arme Ritter, eine Smoothie-Bowl oder Gemüselaibchen mit pochiertem Ei (zum Frühstück?!). Zu Mittag gibt es ein paar Hauptspeisen wie Hühnercurry, Schnitzel (vom Kalbslungenbraten um 25 Euro) oder faschierte Laibchen, die aber auch als Mittagsmenü in Kombination mit einer Tagessuppe angeboten werden (Mittagsmenü 13 Euro).

Vergangene Woche war das etwa eine Knoblauchcremesuppe, die sehr viel Knoblauch und sehr viel Creme war, leider ein bisschen wenig Suppe, sprich doch recht dickflüssig und üppig, aber sonst ganz in Ordnung. Das Hühnercurry mit Reis hätte durchaus mehr Gemüse und vor allem Sauce vertragen. Der Herr am Nebentisch meinte zum Kellner: „Es ist sehr gut, aber leider ein bissel trocken. Geh‘ns, könnt‘ ich bitte noch ein bissel Sauce haben?“ Das trifft es eigentlich ganz gut. Abgesehen davon war es recht fein und ein nettes Mittagessen. Außerdem gibt es ein paar kleine Snacks, Torten und Kuchen, je nachdem, was die Vitrine hergibt. Der Service ist freundlich und zuvorkommend. Ein nettes Plätzchen, um ein bisschen die Ruhe in oder von der Stadt zu genießen und auch einmal Pause zu machen.