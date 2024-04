Lokalkritik im Krut Bistro: Alles blubbert

Seit ein paar Monaten blubbert es in einer ehemaligen Fleischerei tief im 14. Bezirk vor sich hin. Im Krut Bistro kann man das Ergebnis auch direkt verkosten.

Wirklich neu ist der Trend zum Fermentieren ja nicht, im Gegenteil, quer durch die Stadt blubbert es seit einigen Jahren, und dass längst nicht nur Koreaner Kimchi herstellen können, ist mittlerweile auch schon bekannt. Tief in Wien-Penzing vergärt ein Vorarlberger inzwischen raue Mengen an Chinakohl. Simon Baur war vorher eine Zeit lang Unternehmensberater, bis er sich vor ein paar Jahren dem Essen (und insbesondere dem Fermentieren) zuwandte.

Vor ein paar Monaten hat er in der ehemaligen Fleischerei in der Kuefsteingasse zusätzlich zur neuen Produktionsstätte auch ein winziges Bistro aufgesperrt, in dem man gleich vor Ort ausprobieren kann, was man mit dem Zeug alles machen kann. Lustigerweise alles vegan.

Kimchi Fried Rice. Bernadette Bayrhammer Das Krut befindet sich in einer ehemaligen Fleischerei. Bernadette Bayrhammer Teigtaschen mit zweierlei Füllung. Bernadette Bayrhammer

Kimchi-Dog (mit Pilzwurst), Kimchi-Toast (mit veganem Käse) oder Kimchi-Wrap (mit Bulgur-Laibchen) zum Beispiel. An diesem Tag gäbe es zu Mittag auch ein grünes Curry mit Tempeh, auch was Fermentiertes, oder den Klassiker: Kimchi Fried Rice (10,50 Euro). Das ist eine recht ausgiebige Schüssel mit Reis, Tofu, Erbsen und natürlich Kimchi, ein bisschen scharfe Chili-Sesam-Sauce drauf und sogar den Herren, die die wenigen anderen Plätze im Bistro besetzen und nicht wie die klassische vegane Klientel anmuten, scheint hier nix abzugehen an Geschmack und Konsistenz.

Als Mittagsmenü bekommt man dazu entweder eine Misosuppe oder feine Teigtascherl mit Kimchi (leicht scharf) und Kraut (etwas süßlicher), außerdem eine Flasche selbst gebrauten Kombucha (Menü 15 Euro). Den süß-säuerlichen Kombucha gibt es hier in mehreren Varianten auch zum Mitnehmen – Orange, Wildfrüchte, Zitrone-Ingwer –, genauso wie die anderen Produkte: Tempeh aus Kichererbsen und natürlich Kimchi, in Pink, mild und scharf (klein 5 Euro, groß 7,50 Euro). Wenn man hierherkommt, sollte man sich damit gleich eindecken, sonst ist der Weg aus den meisten Ecken der Stadt wahrscheinlich ein bisschen gar weit.