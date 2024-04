Lokalkritik im Toast.ed: Bei Toast muss alles sitzen

Bei Toast.ed in der Gumpendorfer Straße gibt es genau das: Toasts in unterschiedlichsten Varianten. Beim Salzigen gibt es Luft nach oben, wer Süßes liebt, ist hier richtig.

Es ist ja meistens eine ganz gute Idee, wenn sich ein Lokal auf eine Sache spezialisiert. Im neuen Toast.ed – einem sehr kleinen, sehr cleanen neuen Café unterhalb der Amonstiege in Wien Mariahilf – ist das, Überraschung: Toast. Also im Wesentlichen alles, was zwischen zwei Brotscheiben passt. An sich ja ganz vielversprechend, denn so etwas Simples wie ein getoastetes Sandwich kann einen durchaus in den Himmel katapultieren. Wie immer bei den scheinbar einfachen Speisen gilt aber: Dann muss auch wirklich alles sitzen.

Im Toast.ed gibt es ein Dutzend verschiedene Varianten, mit Ei oder ohne, vegetarisch oder mit Fleisch. Chicken Curry zum Beispiel, Ei mit Hummus und Rucola oder Falafel. In der Ausführung gibt es allerdings noch deutlich Luft nach oben. Der Beef Toast im Brioche (8,80 Euro) ist eine Art getoasteter Burger und als solcher ganz okay. Der Pealicious (Erbsenpesto, Walnüsse, Rucola, Avocado, Käse, 7,80 Euro) enttäuscht mit Erbsen, die verdächtig nach Dose aussehen und leider auch so schmecken: Schade, die Kombination klang nämlich eigentlich recht gut!

Pealicious Toast und Beef Toast. Bernadette Bayrhammer Ein Crookie. Bernadette Bayrhammer French Toast mit Karamell und Banane. Bernadette Bayrhammer

Beim Brot an sich wär auch noch Potenzial, aber vielleicht spricht aus mir da der Joseph-Brot-Jumi-Käse-Snob. Das Grilled-Cheese-Sandwich im Café Kriemhild hinter der Stadthalle ist zum Beispiel wirklich sehr gut …

Aber zurück in die Gumpendorfer Straße. Wer Süßes liebt, ist hier ganz gut aufgehoben. Es gibt nämlich nicht nur Crookies (für alle, die Instagram nicht up to date hält: Das ist ein Hybrid zwischen Croissant und Cookie, der angeblich in einer Pariser Boulangerie erfunden wurde), sondern auch sieben verschiedene French Toasts, von Tiramisu über eine Art Germknödel bis zur orientalischen Verführung, und da wird nicht gespart, weder an der Portionsgröße noch am Zucker. Der French Toast mit Spekulatius kommt als gewaltiger Teller mit Mascarponecreme, Karamellkekserln, Karamellsauce und karamellisierter Banane: Angst vor dem Zuckerschock darf man halt keine haben.