Lokalkritik im Bistro Venuss: Wie Entschleunigung funktioniert

In das vegane Bistro Venuss in der Herrengasse ist nun das Miss Saigon eingezogen. Hier gibt es Cocktails, vietnamesische Tapas, Pho und Klassiker. Gut, aber nicht günstig.

Es ist zwar schon ein paar Jahre her, dass die Herrengasse in der Wiener Innenstadt umgestaltet wurde (konkret sieben), aber die positive Wirkung ist nach wie vor sichtbar. Man bemerkt sie, wenn man durch die Straße flaniert, und auch an den netten Geschäften und Lokalen, die im Erdgeschoß des Hochhauses eröffnet haben. Seit Kurzem gibt es hier einen Neuzugang, der gut dazu passt. In das einstige vegane Bistro Venuss ist nun Miss Saigon eingezogen. Dahinter stehen Stephan Tarn und Christian Wu, die auch das Pho Saigon in der Hegelgasse betreiben.

Das Lokal wirkt edel und gemütlich: hochwertige Holzmöbel, graue Wände, angenehmes Licht und hübsche Wandbemalung. Auf der Karte stehen neben einer großen Auswahl an Cocktails vietnamesische Tapas, Pho und vietnamesische Hausmannskost, wie Lemongrass Chicken oder geschmortes Bauchfleisch mit mariniertem Ei und Karamell-Fischsauce (Thit Kho). Mittags gibt es einen – zumindest für das doch recht hohe Preisniveau – günstigeren Mittagstisch (14 bzw. 14,50 Euro, inklusive Suppe). Diese Woche wurde Sweet & Sour Chicken Bites oder Stewed Shiitake angeboten. Davor wurde eine überaus feine Currysuppe gereicht, die eine angenehme Schärfe hatte und ausreichend Gemüse-Einlage – genau das Richtige für einen kühlen Regentag. Das gedünstete Gemüse-Shiitake-Gericht mit Reis war ebenfalls zu empfehlen, etwas Leichtes, das dennoch Kraft gibt. Das panierte Hühnerfleisch war durchaus in Ordnung, wenn auch nicht weltbewegend.

Es kann aber auch kein Fehler sein, sich durch die Tapas zu kosten. Die Imperial Seefood Rolls (10 Euro), knusprige Reistaschen mit ausgelöster Krabbe, Shrimps und Wasserkastanie, kommen sehr heiß und unglaublich gut daher. Noch heißer sind da die Phos, etwa Pho Beef (18 Euro), eine ordentliche Schüssel kräftiger Rindsuppe mit Reisnudeln, Beiriedscheiben und allem, was dazugehört. Die heiße Suppe schlürfend lernt man hier, wie Entschleunigung funktioniert. Das kann nie schaden.