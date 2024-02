Lokalkritik im Issda: Kein schneller Snack am Rochusmarkt

Auf dem Rochusmarkt hat mit dem Issda ein Fischlokal aufgemacht, das eher gehobene Küche statt eines schnellen Marktimbisses bietet – mit Austern, Fischsuppe und Branzino.

Ein bisschen wirkt es noch wie ein Fremdkörper, der Neuzugang auf dem Rochusmarkt. Zwischen Bäckerei und Imbissständen ist vor ein paar Wochen ein neues Lokal in einen ehemaligen Geflügelstand gezogen. Die Glasfronten sind verschlossen, ganz traut man sich die schwere Tür nicht aufzuschieben. Drinnen wird ein elegantes Fischrestaurant in Miniaturgröße sichtbar. Die wenigen Tische sind gedeckt, die Weingläser und auch die vielen Flaschen, die oben entlang der Decke positioniert wurden, machen klar: Hier darf man sich durchaus Zeit nehmen und ein Gläschen, wenn nicht gar eine Flasche zum gegrillten Fisch genießen.

Wirkt wie ein Snacklokal, das ist es aber nicht

Hübsch, aber zum Namen passt das nicht so ganz. Issda klingt doch eher nach einem schnellen Snack auf dem Markt. Seit rund sieben Wochen ist das Lokal geöffnet, die Speisenkarte ist vorerst noch provisorisch (nicht nur inhaltlich), kommende Woche soll es dann auch Mittagsmenüs geben. Vor der Tür werden Austern mit der passenden Weinbegleitung geboten.

Eins gleich vorweg, unter 20 Euro bekommt man hier nicht allzu viel, aber vielleicht wird das mit dem Mittagstisch ja noch. Die pikante Fischsuppe ist mit 16,90 Euro nur knapp darunter. Pikant ist sie tatsächlich, aber auch durchaus vollmundig und mit reichlich Fischeinlage ergänzt (von der Größe her ein bisschen viel für eine Vorspeise, aber wenig für eine Hauptspeise). Calamari Fritti (16,90 Euro) sind durchaus gelungen, nicht gummig, allerdings ist die Panier etwas gar salzig, vielleicht soll sie ja zum Trinken anregen. Je nach Verfügbarkeit stehen Wolfsbarsch, Goldbrasse, Seezunge oder Steinbutt für ein oder zwei Personen auf der Karte. Der Branzino (22,90 Euro) mit Rosmarin-Erdäpfeln ist durchaus gut, die Erdäpfel leider eher von der trockeneren Sorte. Aber alles in allem ein nettes, edles, kleines Fischlokal, in dem es sich genießen lässt, während man das Markttreiben beobachtet. Vielleicht auch schon bald vom Gastgarten aus.

Infos: Issda: Rochusmarkt Stand 23, 1030 Wien, Mo–Sa, 11–23 Uhr, 0676/573 15 19, issda.at

