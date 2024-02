Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

„Richtungsweisende Entscheidung“: Die Letzte Generation will heute, Montag, präsentieren, wie es mit der Bewegung weitergehen soll. Die Klebeaktionen könnten damit Geschichte sein. Kollegin Teresa Wirth geht der Frage nach, warum speziell Autofahrer so aggressiv gegen die Gruppe vorgeht: Beschimpfungen, Tritte, zerren an der Warnweste. Macht allein der Umstand im Verkehr festzustecken, aggressiv? Mehr dazu.

Es hat sich ausgeklebt: Die Klimabewegung ist dabei, sich selbst an die Wand zu fahren. Zeit, den Superkleber wegzupacken, schreibt Christine Imlinger in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Gantz droht mit Beginn von Rafah-Offensive zu Ramadan-Beginn: Der israelische Minister Benny Gantz hat mit dem Start der geplanten Offensive auf Rafah zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan gedroht. „Die Welt muss wissen und die Hamas-Führung muss wissen: Wenn die Geiseln bis zum Ramadan nicht zu Hause sind, werden die Kämpfe überall weitergehen, auch in der Region Rafah.“ Mehr dazu in unserer Liveberichterstattung.

Die Entscheidung rückt näher: Im November 2022 wurde Thomas Schmid erstmals in einem Atemzug mit dem Kronzeugenstatus genannt. Es war ein langer Weg und ist es noch. Aber wie Manfred Seeh berichtet, läuft die finale Prüfung. Doch es gibt noch ein paar Hürden zu überwinden. Mehr dazu.

Immer auf die Mutter hören: Eine Frau enterbte zwei Töchter, weil diese mit den Bildern und Filmen der Mutter anders umgingen als beim Familienessen ausgemacht. Der OGH bestätigt die Maßnahme, die Kinder hätten der Frau großes seelisches Leid zugefügt. Mehr dazu.

Der Abzug aus Addijiwka: Plötzlich ging alles rasend schnell. Zuerst hieß es noch, es gibt einen Teilabzug aus einem Stadtteil im Süden. Aber schon am Freitagabend wurde daraus ein kompletter Rückzug. „Angesichts der operativen Lage um Awdijiwka habe ich beschlossen, unsere Einheiten aus der Stadt abzuziehen und sie auf einer günstigeren Ebene zu verteidigen“, gab der ukrainische Oberbefehlshaber, Oleksandr Syrskyi, bekannt. Mehr dazu, warum die ukrainische Armee das Feld so schnell räumen musste von unserem Mitarbeiter Alfred Hackensberger.

US-Amerikaner tötet zwei Polizisten und Sanitäter: Bei einem Einsatz im US-Staat Minnesota sind zwei Polizisten und ein Sanitäter getötet worden. Ein Mann, der sich mit seinen Kindern in seinem Haus verbarrikadiert hatte, eröffnete Sonntagfrüh das Feuer auf die alarmierten Beamten, wie die Polizei mitteilte. Der Schütze sei ebenfalls tot. Die sieben Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren blieben unversehrt.

Fad, oba schee: Josef Haders Provinz-Porträt „Andrea lässt sich scheiden“ berührt bei der Berlinale. „Andrea lässt sich scheiden“ ist insgesamt weniger zugespitzt, weniger auf Pointen hin getrimmt als „Wilde Maus“. Seiner Qualität als humoriges Drama für die große Leinwand tut das kaum Abbruch, schreibt Andrey Arnold. Mehr dazu.