Lokalkritik im Hummus Workshop: Fad? Im Gegenteil!

Ganz viel Hummus gibt es in The Hummus Workshop in Wien Alsergrund: mit Ratatouille oder Merguez – und einem grandiosen Kräutersalat.

Man muss nicht lange rätseln, um draufzukommen, worum sich in The Hummus Workshop alles dreht: um die Kichererbse in Form von Hummus natürlich. Wer befürchtet, dass das für ein komplettes Restaurantkonzept ein bisschen wenig ist, darf unbesorgt sein: Es wird definitiv nicht langweilig hier. Mag vielleicht daran liegen, dass Yuval Zederman, der das Lokal betreibt, ein absoluter Gastro-Profi ist und zuvor unter anderem für Miznon gearbeitet hat. Wir erinnern uns: Das ist die israelische Fast-Food-Kette, die vor einigen Jahren in Wien aufschlug und den im Ganzen gerösteten Karfiol salonfähig gemacht hat.

Jetzt ist also der Hummus dran: Nicht, dass dessen Ruf (wie dereinst der Karfiol) unbedingt eine Politur nötig hätte, aber so, wie er hier serviert wird, bekommt er schon nochmal eine ganz andere Dimension. Erstens ist er richtig gut: samtig, cremig, fein. Und zweitens kommt er mit allerhand Toppings daher: Kichererbsen (ja, das funktioniert!), Ratatouille, Rindfleisch oder Merguez, einer (Achtung, wirklich sehr intensiven) nordafrikanischen Lammbratwurst (9,50 Euro bis 14,00 Euro). Fast die Show stiehlt dem Hummus der grandiose Kräutersalat mit Petersilie, Minze und Dill (8,50 Euro). Dazu ein Teller mit Extrawürzsaucen und hausgemachtem, eingelegtem Gemüse (8,50 Euro, zahlt sich aus!) und ein paar Pitabrote: Fertig ist ein maximal abwechslungsreiches Festessen. Reissalat, gegrillte Melanzani mit Labneh oder Rindereintopf gäbe es auch noch, für Kinder: Schnitzerl. Aber nicht übertreiben, die Portionen sind recht großzügig. Wer doch ein bisschen zu mutig war beim Bestellen, der kann den Cheesecake mit Tahini (5,00 Euro) mit nach Hause nehmen, sollte man tun: sehr zitronig, sehr cremig, nicht zu süß.

Wahnsinnig viel Ambiente versprüht das Lokal nicht, eine schnelle Recherche verrät, dass die Einrichtung des früheren Cafés großteils übernommen wurde, aber das ist immerhin unternehmerisch klug und: Das Wichtigste steht sowieso am Tisch.