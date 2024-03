In die einstige Völlerei am Yppenplatz sind nun Sanny & Michi eingezogen, die in ihrem „Wirtshaus am Yppenplatz“ sehr gute und preiswerte österreichische Küche bieten.

Es tut sich einiges am Yppenplatz. Was hier in jüngster Zeit an Neuübernahmen passiert ist, ist beachtlich. Der Verein Speisen ohne Grenzen ist ebenso eingezogen wie das chinesische Nan’s Kitchen, das Pop-up-Lokal Die Tackerei und Sanny & Michi. Letzteres stellt mit dem Beinamen „Wirtshaus am Yppenplatz“ gleich einmal klar, was hier geboten wird.

Die beiden namensgebenden Betreiber, Sanny Schneider und Michael Zika, die zuvor unter anderem beim Mayer am Pfarrplatz tätig waren, wollen darin die Wiener Wirtshauskultur hochleben lassen. Und so viel kann schon wenige Tage nach der Neuübernahme gesagt werden: Das ist gelungen. Denn beides, das es dafür braucht, ist vorhanden: ein guter Wirt, der die Gäste bei Laune hält, und eine hervorragende Köchin, die Klassiker im Alleingang beinahe perfekt aus der Küche zaubert.

Das wird etwa bei einer tadellosen klaren Rindssuppe mit Frittaten (4,50 Euro) deutlich. Besonders sympathisch ist, dass es hier auch wahlweise klare Gemüsesuppe mit diversen Einlagen (Frittaten, Gries- oder Leberknödel) gibt. Beim „Duett vom Sülzchen“ (6,50 Euro) überzeugt vor allem die Version vom Tullnerfelder Rind, die vegetarische Variante mit saisonalem Marktgemüse ist auch gut, aber es hat schon einen Grund, dass bei der Sulz traditionell Rindfleisch verwendet wird.

Schnitzel wird vom Tullnerfelder Schwein oder Sulmtaler Huhn angeboten (und mit 11,90 bzw. 12,90 Euro äußert freundlich kalkuliert). Das ausgelöste Backhendl mit Erdäpfel-Vogerl-Salat (14,90 Euro) ist wunderbar zart, mit einer herrlich fluffigen Panier. Das gekochte Rindfleisch wird auf Cremespinat gebettet und mit Erdäpfelgröstl, Schnittlauchsauce und sehr gutem Apfelkren (16,90 Euro) serviert. Auch daran gibt es nichts auszusetzen.

Auch nett: Es gibt täglich wechselnde Mittagsmenüs, Standard ist aber das Einser-Menü, bestehend aus einem kleinen Gulasch und einem Seidl Bier (11 Euro). Hoch lebe die Wirtshauskultur!