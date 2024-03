Putins neuer Propagandakrieg

Die Führung in Moskau sät nach dem Anschlag Zweifel an der alleinigen Täterschaft des IS und zeigt in Richtung Ukraine. Sicher ist: Für Putin und seinen Sicherheitsapparat steht viel auf dem Spiel.

Wien/Moskau. Wladimir Putins Sicherheitskräfte hatten die Verdächtigen schlimm zugerichtet. Und die Welt, vor allem das russische Publikum, sollte das auch sehen. Einer der Männer saß halb benommen im Rollstuhl, ein weiterer wurde mit schweren Schwellungen im Gesicht vor den Richter gezerrt, ein dritter trug einen Verband über dem Kopf: Dem Mann war von Sicherheitskräften ein Ohr abgeschnitten worden, also falls die Bilder echt sind, die zuerst in prorussischen Medien verbreitet wurden. Die insgesamt vier Verdächtigen sollen am Freitagabend das Feuer auf Zivilisten in der Moskauer Crocus City Hall eröffnet haben. 137 Menschen starben.

1 Wer sind die Verdächtigen?

Die Männer, 19 bis 32 Jahre alt, sitzen in U-Haft und stammen aus Tadschikistan. In der muslimisch dominierten Ex-Sowjetrepublik in Zentralasien rekrutiert auch die Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK). Zum Anschlag in Moskau gibt es ein Bekennerschreiben des ISPK, das Experten für echt halten. Zudem hat die Organisation Bodycam-Bilder verbreitet: Sie zeigen den bestialischen Angriff aus der Sicht der Terroristen. Auch die USA haben keine Zweifel, dass der Terrorangriff das Werk des IS ist, und begründen das mit Geheimdiensterkenntnissen. Nur die russische Führung sät Zweifel an der alleinigen Urheberschaft des IS.